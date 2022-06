Chi è Alissa Jung, la fidanzata di Luca Marinelli

Cannes 2022, Borghi e Marinelli (bellissimi) complici con consorti al fianco

Luca Marinelli è uno degli attori più promettenti e di successo degli ultimi anni del panorama cinematografico italiano. Al suo fianco, da ormai tanti anni, c’è lei: Alissa Jung, attrice tedesca, nata a Münster. La loro storia d’amore è una delle più longeve e vivono insieme da tantissimo tempo. Scopriamo di più su Alissa: la carriera, i successi e come ha conosciuto l’attore.

Chi è Alissa Jung: gli studi e la carriera

La Jung è nata a Münster il 30 giugno del 1981. L’attrice tedesca ha studiato al liceo di Lipsia, ed è proprio qui, a Teatro, che viene notata per il suo incredibile talento. Nel 1998, infatti, è stata scoperta dai produttori di In aller Freundschaft, una serie televisiva in cui ha in seguito interpretato il ruolo di Alina Heilmann. La sua carriera è stata costellata da vari successi: ha interpretato il ruolo di Larissa in Körner und Köter, di Nelly Heldmann nella soap opera Cuori tra le Nuvole.

La svolta è arrivata nel 2011. Ai tempi, Alissa stava partendo per un progetto umanitario ad Haiti. Prima della partenza, tuttavia, ha inviato un video-provino per interpretare Maria nella miniserie Maria di Nazaret al regista Giacomo Campiotti. Ed è proprio a quei tempi che ha avuto modo di conoscere l’attore Luca Marinelli, con cui è impegnata da svariati anni.

Nonostante la carriera da attrice, Alissa ha scelto di conseguire la laurea in Medicina. Oltre al lavoro, infatti, la Jung è sempre stata in prima linea per le tematiche sociali e attuali. Non a caso, ha deciso di fondare la Pen Paper Peace, una ONG che si impegna a offrire istruzione ai giovani haitiani e che dà loro la possibilità di studiare in Germania e in Italia.

La storia d’amore con Luca Marinelli

“Ci siamo incontrati sul set“. Galeotto, infatti, fu il set della fiction Maria di Nazaret, dove Luca e Alissa hanno interpretato rispettivamente Giuseppe e Maria. La coppia ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine: non è trascorso molto tempo prima di scegliere di andare a vivere insieme a Berlino, dove tutt’ora convivono. Marinelli torna occasionalmente in Italia per lavorare e prendere parte alle pellicole cinematografiche o serie televisive.

Prima dell’attore Luca Marinelli, Alissa è stata impegnata con Jan Hahn, conduttore televisivo, dal 1999 al 2007. L’ex coppia ha avuto due figli, Lenius e Julina. Dal 2012, Alissa è sentimentalmente legata a Marinelli, in cui ha trovato la propria dolce metà. Nonostante i tanti anni insieme, la coppia ha scelto di ufficializzare il loro amore solo molto tempo dopo, in occasione del red carpet dei David di Donatello nel 2019.

Di recente, abbiamo avuto modo di innamorarci di loro sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2022. Ormai, la coppia vive in Germania, esattamente a Berlino. A Grazia, Marinelli ha dichiarato: “Ho fatto una scelta dettata dal cuore e non mi sono mai pentito. Ho imparato il tedesco e in Germania ho preso parte alla serie Die Pfeiler der Macht. Ma torno in Italia ogni volta che devo girare un film”. Felici e innamorati, Luca e Alissa sono davvero meravigliosi.