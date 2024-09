Fonte: Getty Images Festival di Venezia, Borghi elegantissimo mascalzone, Ratajkowski divina

L’edizione 2024 del Festival del Cinema di Venezia è in pieno svolgimento e, nella quarta serata della kermesse, sono stati presentati diversi film in concorso, tra cui Campo di battaglia, con protagonista Alessandro Borghi, che ha sfilato sul tappeto rosso con un look elegantissimo, con un tocco originale.

A rubargli la scena, però, è stata la bellissima Emily Ratajkowski, che ha osato con un look verde acido, mostrandosi più bella che mai.

Emily Ratajkowski: bellezza unica – Voto 10

Il quarto red carpet del Festival dei Cinema di Venezia ha visto come protagonista assoluta Emily Ratajkowski che si è mostrata ai fotografi con un abito seducente, che mostrava la sua bellezza unica. L’attrice, infatti, ha scelto un modello aderente dallo stile seducente, che si adagiava sulle sue forme perfette, non tralasciando l’eleganza.

Fonte: Getty Images

La parte superiore del vestito aveva un profondo scollo a V e uno stile vedo non vedo, animato da diverse pieghe che continuavano anche nella parte inferiore del vestito. Un altro dettaglio seducente si trovava nella parte posteriore del vestito che, lasciava, in parte la schiena di Emily Ratajkowski scoperta. Il look era curato da Gucci ed era in una difficile tonalità verde acido, ma per una donna bella come la modella, nessun colore è difficile da portare.

Caterina Balivo sbaglia ancora – Voto 5

Caterina Balivo è stata presente sia alla terza che alla quarta serata del Festival del Cinema di Venezia 2024. In entrambe le serate, però, la presentatrice televisiva non è riuscita a selezionare lo stile perfetto per un’occasione così importante. Dopo il vestito arancio di raso con una scollatura che si apriva troppo, scelto per la terza serata, Caterina Balivo ha puntato tutto sull’eleganza, indossando un semplice completo nero, anche in questo caso, con un taglio seducente e profondo sul seno.

Fonte: Getty Images

La scelta, di per sé un po’ troppo semplice ma chic, non è stata ben completata dalla conduttrice tv, che ha scelto, per l’occasione, un paio di calzature con zeppa d’orate e doppia fascia sul piede. Una tipologia di scarpe che non è del tutto indicata per calcare un red carpet così importante come quello di Venezia.

Sveva Alviti, madrina impeccabile

Sveva Alviti è la madrina del Festival del Cinema di Venezia 2024 e, con l’apparizione sul quarto red carpet della manifestazione, ha confermato il suo gusto impeccabile in fatto di stile. L’attrice, infatti, ancora una volta, non ha sbagliato look, indossando un abito da vera diva, adatto al suo ruolo centrale nella kermesse cinematografica.

Fonte: Getty Images

Sveva Alviti, infatti, ha indossato un abito lungo a sirena rosso fuoco con spacco sul davanti. Il vestito era completamente ricoperto da lustrini luminosi, non aveva spalline e presentava due grandi rose sul seno. L’abito dell’attrice aveva anche un taglio sulla scollatura che dava un ulteriore allure seducente a un look assolutamente perfetto.

Jurnee Smollett, come una principessa

Jurnee Smollett ha portato lo stile principesco sul tappeto rosso della mostra cinematografica internazionale. L’attrice, infatti, ha sfilato con un meraviglioso abito blu notte con gonna ampia in un tessuto morbido e corpetto di raso con scollo a cuore e maniche appoggiate sulle spalle.

Fonte: Getty Images

Un look molto elegante e da favola che non guasta mai in un’occasione come quella del Festival del Cinema di Venezia. L’attrice ha completato il suo outfit con un girocollo di diamanti da mille e una notte, che riempiva la sua scollatura e dava luce al suo volto.