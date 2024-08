Sveva Alviti, chi è lo stilista della madrina del Festival di Venezia

Sveva Alviti incanta alla Mostra del Cinema di Venezia coi look di Giorgio Armani che ringrazia su Instagram. E sul red carpet è una sirena in paillettes nere

Sveva Alviti, madrina dell’81esima Mostra del Cinema di Venezia, ha svelato su Instagram chi ha realizzato i suoi magnifici look che ha sfoggiato per il suo debutto al Festival. Lo stilista in questione è il Re della moda, Giorgio Armani.

Giorgio Armani veste Sveva Alviti, madrina del Festival di Venezia 2024

Bionda, statuaria, di un’eleganza estrema, Sveva Alviti è tra le madrine più raffinate e seducenti che abbia mai avuto il Festival di Venezia, che quest’anno si tiene dal 28 agosto al 7 settembre. Nel suo ruolo Sveva ha il compito di inaugurare la Mostra del Cinema dal palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido, dove si è presentata con un look di paillettes sensazionale, e di chiuderla nella cerimonia di consegna deli Leoni d’Oro.

Sveva Alviti, camicia bianca e pantaloni blu per le foto in riva al mare

Ma intanto ha già dato prova del suo stile e del suo portamento con il tradizionale photocall in riva al mare dove era rigorosamente vestita Giorgio Armani che ha voluto personalmente ringraziare sul suo profilo Instagram.

Re Giorgio, che ha compiuto quest’anno 90 anni, ha scelto per Sveva Alviti un look minimal, per niente scontato, formato da due pezzi semplici che non hanno bisogno di accessori vistosi per vestire. Niente romanticismo per la madrina del Festival di Venezia, ma piuttosto un outfit che riecheggia il mood degli anni Sessanta, forse in omaggio a Dalida, interpretata egregiamente da Sveva nell’omonimo film, in un ruolo che l’ha consacrata diva del cinema.

L’ensemble è composto da una camicia bianca a maniche lunghe, annodata sopra l’ombelico, e da un paio di pantaloni a palazzo blu denim che ovviamente l’Alviti non esita a bagnare con l’acqua del mare. I gioielli sono realizzati da Cartier, mentre i lunghi capelli biondi sono lasciati ricadere sulle spalle, raccolte dietro solo le ciocche laterali e grande importanza ha la frangia.

Sveva Alviti, il maxi tailleur bianco

Sempre firmato Giorgio Armani è il tailleur pantaloni bianco, dai volumi oversize, con cui Sveva Alviti si è presentata all’imbarcadero. La giacca a doppio petto è indossata sulla pelle nuda, mentre i pantaloni, con riga in mezzo, lunghi fino alle caviglie, svelano dei sandali bianchi. Manicure e pedicure, color del latte, sono perfette.

Sveva Alviti, il legame con Giorgio Armani

Sveva Alviti è magnifica e la sua bellezza viene esaltata dai look di Giorgio Armani che lei sa come indossare. Infatti, giovanissima ha iniziato la sua carriera come modella, sfilando anche per Re Giorgio, oltre che per brand prestigiosi come Costume National, Emanuel Ungaro, Ralph Lauren e Marc Jacobs.

Arrivata al Lido il 27 agosto, così ha descritto su Instagram la sua prima emozione la madrina del Festival di Venezia: “È stato emozionante oggi arrivare a Venezia, ho sentito un’accoglienza piena d’amore. Sono pronta a godermi questi giorni pieni di bellezza e di cinema, sarà una edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de @labiennale di Venezia unica e indimenticabile.

I film hanno il potere di unire le persone e aprire la mente a nuove idee e molto presto quelli che verranno presentati qui questi giorni saranno di tutti. Viva il cinema ❤️”.

Sveva Alviti, primo red carpet in nero da sirena

Mentre per il primo red carpet di Venezia 2024, Sveva seduce con un abito da sirena in paillettes nere, senza spalline, dallo scollo profondo, decorato da un grande quanto delicato fiore nero in vita e spacco centrale, mentre al collo c’è la classica pantera di Cartier.