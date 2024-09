Festival di Venezia, pagelle quinta serata: Parodi sabbiosa, Salemi al top e Gere immenso

Fonte: Getty Images Le pagelle dei look alla Mostra del Cinema di Venezia

Il Festival di Venezia è l’evento dove la moda diventa spettacolo, e il red carpet è il palcoscenico su cui le celebrità mettono in scena la loro personalissima interpretazione dello stile. Questa edizione ci ha regalato una serata ricca di contrasti, dove eleganza, audacia e qualche scivolone hanno catturato l’attenzione dei presenti. E ovviamente anche la nostra.

George e Amal Clooney, cosa votiamo a fare – Voto 10

A Venezia, l’aria è carica di attesa, e quando George Clooney e Amal Alamuddin appaiono sul tappeto rosso, è come se il tempo si fermasse per un attimo. La coppia, una delle più amate e glamour del pianeta, non tradisce le aspettative, apparendo più che meravigliosa, quasi come una visione. George, impeccabile nel suo classico smoking nero, non lascia la mano di Amal, nemmeno per un secondo, durante i loro primi minuti di cammino sul tappeto rosso. È un gesto che racchiude tutta l’eleganza e l’intimità di questa coppia.

Amal, splendida come sempre, indossa un abito giallo chiaro che fluisce leggero, avvolgendola con grazia. Il vestito, ultra decorato, sembra un’opera d’arte tessile, che esalta la sua figura senza sovrastarla. La chioma sciolta, lasciata al naturale, incornicia il suo volto con una bellezza disarmante.

Brad Pitt e Ines De Ramon, non reggono la scena – Voto: 5

Prima di unirsi al collega e amico George Clooney per le classiche pose sul red carpet, Brad Pitt ha fatto il suo ingresso a Venezia accompagnato dalla partner Ines De Ramon, con la quale è legato dalla fine del 2022. Sebbene la coppia non abbia posato ufficialmente insieme, i fotografi hanno catturato i loro primi momenti sul tappeto rosso.

Ines De Ramon ha optato per un abito bianco aderente con una gonna a sirena, che sottolinea le sue forme in modo impeccabile. A completare il look, una pochette di cristalli stretta tra le mani, aggiungendo un tocco di brillantezza a un outfit altrimenti sobrio. Nonostante l’eleganza indiscutibile, l’insieme risulta piuttosto banale, privo di quella scintilla che avrebbe potuto rendere memorabile l’apparizione della coppia.

Ricard Gere, sempre impeccabile – Voto 7

Il red carpet della serata, che anticipa la proiezione in Sala Grande di Wolfs, si illumina con l’arrivo di una vera e propria leggenda di Hollywood: Richard Gere. L’attore settantacinquenne, sempre icona di fascino ed eleganza, si presenta in smoking impeccabile, confermando ancora una volta che lo stile non ha età.

Cristina Parodi, eleganza “terrosa” – Voto: 6+

Cristina Parodi si è presentata sul red carpet del Festival di Venezia con un’eleganza che sa di sobrietà, ma con un tocco sofisticato che non passa inosservato. Per la sua seconda apparizione in questa edizione, ha scelto nuovamente Crida Milano, il brand di cui è co-fondatrice.

L’abito in questione è una creazione che gioca sulle sfumature della terra, avvolgendo il suo fisico con un tessuto morbido e lucido che scivola sinuoso lungo le sue forme. Il drappeggio, sapientemente posizionato, aggiunge movimento e profondità a un look altrimenti minimalista, confermando la sua capacità di mixare con naturalezza semplicità e ricercatezza.

La scelta di accessori dorati e metallici, tra cui una clutch argentata, offre il giusto contrasto, donando una lucentezza discreta e al contempo sofisticata, perfettamente in linea con la personalità della Parodi. Un look che riflette maturità e stile, senza cedere a eccessi, ma mantenendo una compostezza che solo poche riescono a raggiungere.

Chiara Iezzi ha indossato il giardino – Voto: 9 e mezzo per l’audacia

Chiara Iezzi osa, e fa bene: conquista il tappeto rosso del Festival di Venezia, regalando un’esplosione di colore e originalità che non passa inosservata.

Ha porta il giardino da casa. Il suo abito in giallo acido è un vero e proprio inno al mondo floreale, un’esplosione cromatica che risveglia i sensi e ci riporta alle ultime note estive. A completare il tutto, il pezzo forte, un coprispalle scenografico, tempestato di petali di fiori dai toni sfumati del rosa e del giallo, che aggiunge un tocco teatrale e femminile, quasi come se Chiara portasse con sé un pezzo di giardino segreto.

Questo look è una dichiarazione di intenti: la moda non è solo eleganza, ma anche gioco, audacia e, perché no, un pizzico di follia. Chiara Iezzi sa come trasformare ogni sua apparizione in un vero e proprio evento, e questo outfit non fa eccezione. Un’ode al colore e all’esuberanza che ci ricorda quanto sia bello osare.

Giulia, molto Kardashian, poco Salemi – Voto: 8

Giulia Salemi si presenta sul red carpet di Venezia con un’aura di eleganza che lascia il segno. Avvolta in un abito bianco che scivola perfettamente sulle sue forme, Giulia dimostra come la semplicità possa trasformarsi in raffinatezza assoluta quando è eseguita con maestria. Sono lontani i tempi dell’abito arancione indossato nel 2017 che ci aveva fatto chiacchierare per mesi.

Il taglio dell’abito, sapientemente studiato, valorizza la sua silhouette, mettendo in risalto la sua bellezza e il pancione. La scollatura profonda aggiunge un tocco di sensualità, mentre il drappeggio leggero dona movimento e leggerezza all’intero look, evitando qualsiasi rischio di monotonia. Non arriva al massimo perché ricorda qualcosa di già visto, o meglio, qualcuno.

Sveva Alviti semplicemente divina – Voto: 10 e lode

Sveva Alviti, madrina della serata, si appropria del red carpet veneziano con un look che è un autentico capolavoro di stile e potenza. Il suo completo stile smoking è l’incarnazione della perfezione sartoriale, un mix di eleganza maschile e sensualità femminile che riesce a coniugare rigore e audacia in un’unica, impeccabile, espressione di moda. La giacca nera, con la sua fodera rosa shocking che si svela con ogni passo, è un tocco di genio che trasforma un classico in un manifesto di personalità e grinta. Il contrasto cromatico, brillante quanto inaspettato, rende il look fresco e irresistibilmente moderno, mentre il taglio affilato dei pantaloni aggiunge un’ulteriore dose di raffinatezza.

Lo styling di Paola De Cegli è impeccabile, ogni dettaglio sembra essere stato scolpito su misura per Sveva, e il make-up firmato Armani Beauty è la ciliegina sulla torta: sobrio ma potente, esalta i tratti della Alviti senza distogliere l’attenzione dal look. Non c’è dubbio, questo outfit ha tutto ciò che serve per lasciare il segno. Sveva non solo domina la scena, ma lo fa con una sicurezza e un’eleganza che poche possono permettersi di sfoggiare con tanta naturalezza.