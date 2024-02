Annalisa a Sanremo 2024: chi è Greta Agazzi, la sua make up artist

Annalisa confermata Local Muse italiana di Yves Saint Laurent Beauty: chi è la make up artist Greta Agazzi che realizza i suoi look a Sanremo 2024

Fonte: Ufficio stampa - YSL Annalisa

Annalisa è già tra le favorite del Festival di Sanremo 2024, il quarto condotto di fila da Amadeus con l’immancabile spalla, Fiorello. Il motivo del suo successo strepitoso? Di certo, la grande bravura, ma anche un fascino magnetico, capace di attrarre l’attenzione di chiunque. E adesso conosciamo anche il suo segreto di bellezza, complice un make up perfetto, da cui tutte possiamo prendere ispirazione, utilizzando i giusti prodotti e imitando il genio creativo di Greta Agazzi.

Infatti Annalisa, che ha uno stile unico, è stata confermata per il terzo anno consecutivo Local Muse italiana di Yves Saint Laurent Beauty che è dunque il brand che la accompagna durante il Festival di Sanremo 2024, oltre agli altri eventi musicali di cui sarà protagonista, realizzando per lei i make up più audaci e d’impatto.

Chi è Greta Agazzi, la make up artist di Annalisa

In particolare, l’artefice dei beauty look di Annalisa a Sanremo è Greta Agazzi, una delle make-up artist più apprezzate nel panorama beauty che si è affermata per i suoi originali grafismi in libertà, uniti ad applicazione 3D.

Non è la prima volta che Greta lavora con gli artisti di Sanremo. Nel 2022 ha curato realizzato i make up della cantante Hu e poi ancora nel 2023 di Madame, diventando famosa per quell’impeccabile base viso dall’effetto rugiada che è diventato subito un trend sui social.

Greta Agazzi è tra le più alternative e apprezzate make up artist del momento e in un’intervista del 2022 aveva raccontato l’energie delle sue creazioni: “Finita l’epoca dei tutorial su YouTube penso sia iniziata una nuova era in cui l’individualità viene esaltata. Ora, esprimersi attraverso il make up è diventato più importante del tentativo di rientrare negli standard di bellezza”.

E ancora: “Le persone vogliono farsi vedere più che essere accettate e le tinte esagerate fanno parte di questa modalità espressiva. Per esperienza, dico che portare un trucco audace aiuta a tirarsi fuori dal coro. Consente non solo di esprimere la propria unicità e creatività ma permette anche di creare un proprio stile, una palette identificativa. Costruire una propria immagine attraverso il make-up, poi, è tendenzialmente più accessibile rispetto al crearla con i vestiti”.

Il make up di Annalisa a Sanremo 2024: da copiare

Una filosofia che Greta seguirà anche per Annalisa sul palco dell’Ariston nel 2024? Non ci resta che scoprilo tra il 6 e il 10 febbraio quando la vedremo cantare Sinceramente. Intanto, però possiamo andare nel dettaglio sui prodotti che la Agazzi utilizza per realizzare il make up della cantante.

Infatti, protagonisti sono must-have di YSL beauty: dal fondotinta All Hours, per un finish mat e naturale con una tenuta 24H, all’iconico Touche Éclat Stylo, che illumina il viso e corregge le imperfezioni. Massimo focus sullo sguardo grazie al Mascara Lash Clash, per un effetto +200% volume delle ciglia. E per finire, labbra sempre protagoniste con Rouge Pur Couture, rossetto dai colori intensi e finish satinato.