Amici, la pagella della settima puntata: Annalisa strepitosa (8), Plasma commuove (9), duro scontro Zerbi-Pettinelli (5)

Tra sfide e scontri accesi tra gli insegnanti, la settima puntata di Amici 25 vede protagoniste Annalisa e Ornella Vanoni giudici della giornata

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Torna l’imperdibile appuntamento con Amici di Maria De Filippi e con una puntata piena di esibizioni e duelli all’ultimo respiro. Non mancano i momenti di scontro anche piuttosto accesi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, così come i momenti di commozione. In studio con Maria c’è la mitica Ornella Vanoni che sarà la giudice di canto della giornata e, con lei, anche un’altra delle cantanti più apprezzate del panorama italiano, ovvero Annalisa. La popstar si esibisce nel suo ultimo singolo dal titolo Esibizionista: a lei e Ornella il compito di giudicare gli alunni di canto nella scuola che si scontreranno durante la puntata. A fargli compagnia ci pensa Virna Toppi che dovrà invece giudicare le esibizioni di ballo. Tra gli ospiti anche la mitica Diana Del Bufalo.

Alessandra Celentano restituisce la maglia ad Emiliano (9)

La gara per decidere chi andrà in sfida inizia con un’agguerrita sfida di ballo giudicata da Francesca Tocca che vede Maria Rosaria contro Desiré: le due ballerine vengono viste su due balli ciascuna per poter lasciare che Francesca decida con più sicurezza e, alla fine, Maria Rosaria ha la meglio e può restare nella scuola tra gli applausi del pubblico e dei suoi compagni. Il primo confronto della giornata invece è tra Emiliano e Alessandra Celentano che torna sul discorso di aver tolto la maglia per via della sua immaturità, ma l’insegnante ha visto dei grandi miglioramenti nel ragazzo che sembra aver finalmente capito il metodo di studio da seguire e per questo gli restituisce la maglia.

A esibirsi per primo nel canto è Plasma con il brano Alors On Danse di Stromae che arricchisce con le sue barre rap: a commentare l’esibizione è Ornella Vanoni che consiglia ai ragazzi di leggere tanto perché solo leggendo si possono trarre grandi insegnamenti. Tocca dunque a Paola che si esibisce in un assolo sulle note di Per un’ora d’amore dei Matia Bazaar commentata dalla Toppi che la trova “troppo acerba ed un po’ bloccata”.

Emanuel Lo si scontra con Virna Toppi sul ballerino Alessio (7)

Si prosegue dunque con Gard che canta The power of Love e che si prende i complimenti di Annalisa che trova il suo timbro vocale davvero particolare. Tocca dunque ad Alessio, il ballerino che si esibisce sulle note di Proibito di Mahmood e conquista una vera standing ovation: Virna Toppi gli dice “sei una bomba” ma critica l’espressione del viso che trova esagerata e scatena la reazione di Emanuel Lo che difende l’interpretazione del ragazzo. Interviene anche Alessandra Celentano che trova invece la cosa troppo “recitata”.

Scende dunque Riccardo che canta Il mondo di Jimmy Fontana e conquista un 10 da Ornella Vanoni che dice: “Gli do un voto alto perché ho capito tutte le parole ed è un caso eccezionale”. Seguono Alex che danza sulle note di un brano latinoamericano e Michele che canta un brano dei Tiromancino Per me è importante accompagnato dal suono del pianoforte.

Rudy Zerbi si dice non convinto nè della scelta del pezzo, nè del modo in cui è stato interpretato: secondo l’insegnante Michele non è stato presente durante l’esibizione del brano e accende lo scontro con Lorella Cuccarini che non è d’accordo con il collega. “Io ti dico quello che ho sentito io” dice Rudy, ma Lorella controbatte che lei ha sentito un’altra cosa e che quello che dice Rudy non è affatto vero. Michele confessa di aver dedicato il brano alla sua lei con cui vive una relazione a distanza.

Ufficio Stampa Fascino

La gaffe di Lorella Cuccarini che chiama Rudy Zerbi “Silvio” come il marito (6)

Finalmente è l’ora dell’esibizione di Emiliano che torna a ballare dopo aver riconquistato la sua maglia e che si esibisce sulle note di Ordinary di Alex Warren. Virna Toppi confessa di essersi emozionata molto durante l’esibizione e gli fa i complimenti: “Hai tanto da dare, hai un modo di ballare tutto tuo e si vede che lo fai perché ami ballare e non per gli altri”. Segue dunque Valentina che esibisce sulle note di Man! I Feel Like A Woman! di Shania Twain e prosegue Pierpaolo che si esibisce nel ballo, ma su di lui Virna apprezza la sensibilità, ma gli consiglia di lavorare tantissimo sulle lacune tecniche che ancora ha.

Tocca dunque a Michelle che canta Chiamo io chiami tu di Gaia e si accende di nuovo lo scontro tra Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini: il maestro trova che il brano scelto per la cantante dalla sua insegnante è stata una scelta sbagliata perchè la cantante non ha ancora il mood giusto. Lorella però non è d’accordo e attacca Rudy dicendo che lui non vede i miglioramenti che Michelle sta facendo puntata dopo puntata. Rudy ribatte “I pezzi sono fatti di intonazione e interpretazione, ma a me qui mi è mancato l’atteggiamento, era assente”.

Lorella controbatte a Rudy, ma sbaglia e lo chiama Silvio come suo marito Silvio Testi scatenando l’ilarità collettiva e l’ironia del collega di canto che sembra non fargliela passare.

Rudy Zerbi si scontra con Anna Pettinelli: “Stai facendo un gioco sporco”

Le esibizioni si susseguono alternando ballo e canto, con Opi che omaggia Bon Jovi cantando uno dei suoi cavalli di battaglia, ma Rudy ancora una volta ha da ridire: questa volta il brano era corretto, ma il cantante l’ha urlata troppo e se la prende con Anna Pettinelli che controbatte dicendo che forse il cantante pecca di tecnica, ma ha molta personalità.

Rudy Zerby però non ci sta e sferra un duro attacco: “Penso che tu stia mettendo in atto un trucchetto che non mi piace tanto e non ti assumi la responsabilità di eliminarlo” e prosegue “Tu aspetti che arrivi ultimo e che qualcuno lo elimini dopo una sfida, stai fecendo un gioco sporco” ma la Pettinelli ribatte dicendo che non è cosi.

Annalisa si congeda consegnando a Maria De Filippi il suo nuovo album con una dedica molto ironica sul tempo che è passato, ben 15 anni, e sull’affetto immutato nei suoi confronti. Va via anche Ornella Vanoni che viene salutata da Maria con l’invito di tornare quando vuole e la Vanoni risponde con la consueta ironia: “Ma sempre qui? A casa ti annoi eh”.

Ufficio Stampa Fascino

Classifica di ballo e canto, Opi ultimo riaccende lo scontro tra Rudy Zerby e Anna Pettinelli (5)

Si arriva alla classifica del giorno e per il ballo in prima posizione va Emiliano seguito da Alex, Maria Rosaria, Alessio, Pierpaolo e Anna, ultima Paola che va in sfida. Contro di lei, la scelta dei compagni ricade su Pierpaolo. Per il canto si posiziona Valentina al primo posto seguita da Angie, Gard, Riccardo, Plasma, Michele e Michelle, ultimo Opi che va in sfida contro Michelle.

Rudy Zerbi riprende l’attacco ad Anna Pettinelli dicendogli “Se adesso ricominciano i ragionamenti allora è una vergogna”, ma Anna ribatte “Io sono la prima tifosa dei miei ragazzi e vedo quello che tu non vedi”. La maestra riconosce però che ad Opi manca la tecnica e che è difficile recuperare questo gap solo con la grinta. Lo scontro tra i due insegnanti di canto prosegue in maniera accesa e Opi commenta “Il divario lo sento anche io, ma ogni volta che scendo sul palco dò il cuore. Finchè ho una prof. che crede in me, continuerò a impegnarmi”.

E la Pettinelli risponde: “Io sto male fisicamente a vedere Opi ultimo”, ma anche Maria interviene dicendo che secondo lei Opi non ha capito bene cosa sta dicendo l’insegnante e anche lei chiede alla Pettinelli perché sta pensando all’eliminazione dopo un mese e mezzo che lo difende, ma Anna controbatte: “Prenderò provvedimenti, ma non sto pensando di buttarlo fuori”.

Plasma dedica le barre della canzone della settimana a sua madre (9)

Maria De Filippi torna su Plasma e mostra un filmato in cui il cantante parla della madre raccontando che è una grande donna e una grande mamma: loro sono in 5 figli e sua mamma si è sempre impegnata tanto, ma gli viene chiesto perché continua a mostrarsi sempre così forte. Plasma risponde che non riesce a lasciarsi andare mai con nessuno, neanche con la mamma, per paura che mostrarsi fragile non piaccia agli altri. La conduttrice gli fa cantare le barre della canzone No Woman no Cry che Plasma ha riscritto dedicandole a sua madre Serenella che, a sorpresa, è in collegamento con le lacrime agli occhi.

Diana Del Bufalo, ironia dirompente ad Amici (8)

Infine arriva ad Amici un volto molto conosciuto del programma, Diana Del Bufalo, alla quale Maria dice di aver molto amato l’edizione in cui ha partecipato l’attrice. Al momento Diana è impegnata a teatro con un bellissimo show dal titolo Tra Sogni e Desideri in tour per tutta l’Italia.