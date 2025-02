Pechino Express 2025, il primo “incomprensibile” promo con Costantino della Gherardesca

Fonte: Ufficio Stampa Sky Il cast di "Pechino Express 2025"

Si scaldano i motori per la nuova edizione di Pechino Express. Al comando, ancora una volta, Costantino della Gerardesca accompagnato da Fru per un viaggio denso di prove ed emozioni attraverso luoghi spettacolari.

Per annunciare l’arrivo imminente della nuova stagione, Sky ha pubblicato un promo particolarmente criptico che vede i due padroni di casa protagonisti in una serie di location mozzafiato.

“Pechino Express 2025”, il primo “incomprensibile” promo

Nuova edizione e nuove avventure tutte da gustare per i fan di Pechino Express, il programma che mette alla prova coppie più o meno affiatate in un viaggio attraverso luoghi diversi disseminati in ogni parte del mondo.

Anche quest’anno sarà Costantino della Gherardesca a fare da presentatore di questo viaggio: insieme all’immancabile inviato Fru, aiuteranno (e non solo) le coppie di concorrenti nell’avventura.

Ad accendere la curiosità per questa edizione, il promo più “incomprensibile” di sempre: un video in cui Costantino della Gherardesca e Fru danno sfoggio della loro capacità di adattamento alle abitudini e agli idiomi di quelle che, probabilmente, saranno le tappe di questo viaggio: Filippine, Thailandia e Nepal.

Tre location completamente diverse tra loro per condizioni climatiche e ambientali e un annuncio criptico proprio perché i due protagonisti parlano nelle lingue locali per annunciare la partenza di questa nuova avventura, faticosissima e spettacolare, che li porterà “Fino al tetto del mondo”.

“Pechino Express 2025” cast e quando e dove vederlo

Il nuovo promo dell’edizione 2025 di Pechino Express, oltre a svelare le destinazioni del viaggio, che porteranno i concorrenti in un’avventura che partirà dall’Oceano Pacifico fino ad arrivare nel Paese ricchissimo di vette sopra gli ottomila metri di altitudine, annuncia anche la sua data di inizio: la partenza è prevista, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, giovedì 6 marzo.

Sono ancora moltissimi i dettagli da scoprire: già note, invece, le coppie pronte a partire per un viaggio che si preannuncia indimenticabile.

Ai nastri di partenza ci sono i Virna Toppi e Nicola Del Freo, che formano la squadra dei Primi Ballerini, gli Spettacolari, composti da Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, i Magici Jey e Checco Lillo e le Atlantiche Ivana Mrázová e Giaele De Donà.

Insieme a loro partiranno anche i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, gli Estetici Giulio Berruti e Nicolò Maltese, i Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, i Complici Dolcenera e Gigi Campanile e le Sorelle Samanta e Debora Togni.

Le nove coppie in gara, come sempre, dovranno imparare ad adattarsi e a comprendere le usanze dei luoghi che visiteranno, cercando di farsi aiutare negli spostamenti e nell’ospitalità dagli abitanti delle città in cui capiteranno, oltre a dimostrare complicità e tenacia nelle prove che Costantino e Fru gli metteranno davanti.

L’emozione è moltissima e, già dal promo, le nuove tappe di questa edizione promettono avventure e paesaggi spettacolari: non resta quindi che attendere il 6 marzo per partire ufficialmente con la gara e scoprire quali coppie riusciranno a portare avanti fino alla fine il viaggio tra tappe e tappeti rossi più emozionante di sempre.