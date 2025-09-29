Pechino Express 2026, coppie in gara, team e destinazione

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Costantino della Gherardesca torna a condurre "Pechino Express 2026"

Pechino Express 2026 è pronto a tornare e, come sempre, a farci viaggiare senza muoverci dal divano. Il reality targato Sky riprende la prima serata con nuove coppie, tappe da sogno e un percorso tutto da scoprire.

Tra paesaggi mozzafiato, colpi di scena e sfide impossibili, Costantino della Gherardesca guiderà un’avventura da non perdere. Tante le novità: una rotta inedita e nuovi inviati che questa volta si fanno in tre, accompagnando concorrenti e spettatori in un viaggio ancora più imprevedibile.

“Pechino Express 2026”, i concorrenti

Zaino in spalla, cartina alla mano, gambe pronte: l’attesa per l’arrivo di Pechino Express 2026 sta per finire. Con Costantino della Gherardesca ancora una volta al timone, le coppie in gara si preparano a sfide che metteranno alla prova coraggio, creatività e spirito di squadra.

Un’avventura che più che una vacanza è un vero percorso di sopravvivenza: paesaggi incredibili, culture diverse e sfide al limite spingono i concorrenti a confrontarsi con i propri limiti, tra adrenalina, risate e sorprese.

E come sempre, le coppie , ciascuna con legami unici e personalità diverse, sono pronte a darsi del filo da torcere per conquistare le prime posizioni.

Tra i primi nomi ufficiali troviamo Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, amici di lunga data e icone della comicità napoletana. Entrambi amano far ridere con spontaneità e calore, muovendosi tra cinema, teatro e TV da anni.

Jo Squillo e Michelle Masullo hanno un legame speciale e si definiscono madre e figlia elettiva. Jo, icona musicale e televisiva dagli anni ’80, miscela moda, lifestyle e attivismo, mentre Michelle, DJ e volto televisivo, porta esperienza internazionale e talento versatile.

Le sorelle argentine Candelaria e Camila Solórzano uniscono moda, musica e viaggi: Candelaria, DJ e modella, si esibisce in festival internazionali, mentre Camila, Miss Argentina 2012, ha girato il mondo con lo zaino in spalla e oggi lavora nella ristorazione, diventando un punto di riferimento per chi le sta accanto, soprattutto per la sorella.

Si aggiungono al gruppo di viaggiatori anche Chanel Totti e Filippo Laurino, che sono amici da sempre. Chanel, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, è influencer e tiktoker, mentre Filippo, è videomaker e appassionato di natura: ama i viaggi e possiede quattro serpenti e alcune specie di rospi. Una passione che, forse, potrebbe essergli utile nel percorso.

Completano la prima parte di concorrenti Dani Faiv e Tony 2Milli, 2 amici e rapper molto amati nel panorama musicale dei più giovani. Un cast di tutto rispetto che, nelle prossime settimane, si infoltirà di nuovi concorrenti.

“Pechino Express 2026”, destinazione e nuovi inviati

Tra le novità di quest’edizione c’è un itinerario inedito: i concorrenti partiranno dall’Indonesia, attraverseranno la Cina e concluderanno il viaggio in Giappone. Un percorso che promette scenari spettacolari, incontri culturali unici e sfide sempre più difficili.

Grande attesa anche per i nuovi inviati. Quest’anno, la storica spalla Fru lascia il posto a Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda. In ciascuno dei tre Paesi, Costantino affiderà a uno di loro il compito di raccontare le gesta delle coppie e gli sviluppi della gara, portando sullo schermo punti di vista diversi e momenti inediti della competizione.