Anticipazioni Pechino Express 2025 del 6 marzo: la prima tappa nell’isola più bella del mondo

Al via la grandiosa avventura di Pechino Express 2025 con la prima tappa nelle Filippine, in onda giovedì 6 marzo in esclusiva su Sky e NOW

Inizia l’avventura per le nove coppie protagoniste di Pechino Express 2025, quest’anno alle prese con un viaggio “Fino al tetto del mondo” che prende le mosse dalle Filippine, per poi proseguire verso la Thailandia e il Nepal. Dalle spiagge cristalline ai verdi altipiani, non mancano gli ostacoli per i partecipanti tra prove e insidie, pronte a metterli alla prova. Chi riuscirà a completare questo difficile ma spettacolare percorso? Per scoprirlo sintonizzatevi su Sky e NOW giovedì 6 marzo in prima serata, con la prima tappa dell’edizione.

La prima tappa nell’isola di Palawan, la più bella del mondo

L’attesa è finita per gli appassionati di Pechino Express, pronti a vivere una nuova avventura insieme a Costantino della Gherardesca e al suo fidato Fru (protagonista di uno dei più esilaranti momenti dell’ultimo Festival di Sanremo). Il conduttore e la sua spalla hanno il compito di guidare le nove coppie di quest’anno in un viaggio spettacolare “Fino al tetto del mondo“, che si sviluppa in altezza in Asia meridionale, dalle assolate spiagge alle vette più alte dell’entroterra.

Fonte: Ufficio stampa

La prima tappa, che il pubblico può ammirare in prima serata giovedì 6 marzo, parte dalle Filippine. In particolare ci troviamo nell’isola di Palawan, conosciuta per le sue acque color verde smeraldo e per essere stata “eletta” l’isola più bella del mondo per tre anni consecutivi dai lettori della prestigiosa rivista Travel + Leisure. Un vero paradiso terrestre che ospita ben due siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco: da una parte il Tubbataha Reef, dall’altra il Parco Nazionale del fiume sotterraneo Puerto Princesa.

I viaggiatori di Pechino Express 2025 affrontano, dunque, una prima tappa lunga 140 km con le prime sfide, tra pietanze molto lontane dai gusti a cui siamo abituati, animali particolari e usanze locali a loro sconosciute. Tutto per conquistare il primo posto ed evitare la tanto temuta eliminazione.

Quando e dove vedere la prima tappa di Pechino Express 2025

Lo spettacolare viaggio della nuova edizione di Pechino Express prende il via la sera di giovedì 6 marzo 2025, a partire dalle 21:15. Come sempre, le varie tappe vanno in onda in esclusiva su Sky e in streaming sulla piattaforma NOW. Pechino Express è uno show Sky Original, realizzato da Banijay Italia.

Fonte: Ufficio stampa

Le nove coppie in gara

Costantino della Gherardesca e l’ormai immancabile Fru sono le guide delle nove coppie in gara quest’anno, a cominciare dai Primi Ballerini, ovvero Virna Toppi e Nicola Del Freo, grandi star del Teatro alla Scala di Milano (e coppia anche nella vita). L’illusionista Jey Lillo e il fratello Checco sono i Magici, mentre le modelle e influencer (nonché ex gieffine) Ivana Mrazova e Giaele De Donà sono le Atlantiche.

E ancora, partecipano quest’anno gli Spettacolari, ovvero il comico Gianluca Fubelli (in arte Scintilla) e la cantautrice Federica Camba, e i Medagliati, amici nella vita ed entrambi grandi campioni nei rispettivi sport: Juri Chechi e Antonio Rossi. Giulio Berruti (compagno di Maria Elena Boschi) e l’amico Nicolò Maltese sono gli Estetici, mentre la cantautrice Dolcenera e il compagno Gigi Campanile sono i Complici. Nel cast, infine, le Sorelle Samanta e Debora Togni e i Cineasti Nathalie Guetta, volto amatissimo di Don Matteo, e Vito Bucci.