Chi è Virna Toppi, prima ballerina della Scala a Pechino Express 2025

Fonte: IPA Virna Toppi

Tra le coppie in gara nell’edizione 2025 di Pechino Express svetta quella dei Primi Ballerini. Virna Toppi e Nicola Del Freo, legati nel lavoro e nella vita, sono pronti a buttarsi in un’avventura che metterà alla prova adattamento, forza fisica e la loro complicità in un viaggio che difficilmente dimenticheranno.

Con una carriera che comprende grandi studi che l’hanno portata a balletti in teatri internazionali, Virna appare perfetta per un’avventura come questa. Ecco qualcosa in più sulla sua carriera.

Chi è Virna Toppi

Nata a Desio nel 1992, Virna Toppi ha un curriculum come ballerina di grande valore. Dopo essersi diplomata con il massimo dei voti alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala, ha saputo farsi notare per la sua profondità espressiva, la grazia e la tecnica raffinata. Successivamente viene scritturata nel Corpo di Ballo del Semperoper Ballet a Dresda dove prende parte a diversi balletti.

Dal 2012 è ballerina al Teatro alla Scala, dove diventa Prima Ballerina e, nel 2020, raggiunge un importante traguardo internazionale diventando contemporaneamente anche prima ballerina del Bayerisches Staatsballett di Monaco.

È sentimentalmente legata a Nicola Del Freo, anche lui Primo Ballerino del teatro milanese. I due si sono sposati nel 2022 dopo una bellissima proposta: “Era febbraio 2022 in uno chalet di montagna in Trentino Alto Adige, dopo una romantica cena intima in un ristorante per due con una vista mozzafiato. Volevo fosse una cosa romantica e molto intima” ha raccontato Nicola in un’intervista.

Dal loro amore è poi nata Asia, la loro bambina di un anno: da quando sono diventati genitori sono approdati anche nel mondo digital diventando influencer e associandosi a diversi brand.

Virna Toppi e Nicola Del Freo a “Pechino Express 2025”

All’interno di Pechino Express 2025, Virna Toppi e Nicola Del Freo formano la squadra dei Primi Ballerini. È stata proprio Virna a scegliere di portare avanti questo viaggio emozionate e di farlo con il compagno di una vita. Dal canto suo, Nicola ha voluto accompagnare sua moglie in un’esperienza che aveva sempre voluto fare senza tentennare un neanche momento. La vera sfida, per loro, è solo la consapevolezza di dover stare per qualche tempo lontano dalla loro bambina.

Entrambi con il ritmo nel sangue, determinati e pronti a fare del loro meglio, la coppia dei Primi Ballerini sembra perfetta per portare avanti un viaggio attraverso i Paesi che Costantino della Gherardesca e Fru hanno in serbo per loro tra prove fisiche, paesaggi emozionanti e culture tutte da scoprire.

Fonte: Ufficio stampa Sky

“Pechino Express per noi è stata un’esperienza meravigliosa” hanno raccontato in un’intervista. “All’inizio temevano di tornarne divorziata invece, per fortuna, ha rafforzato la coppia. Avevamo un po’ di paura, ma è stato stimolante e nuovo sia a livello personale sia dal punto di vista artistico. Ci ha cambiato”.

La loro forma fisica e la predisposizione al sacrificio che hanno saputo maturare nel corso della loro carriera saranno abbastanza per sbaragliare la concorrenza e arrivare fino al traguardo che li porterà sul tetto del mondo?