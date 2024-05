Nathalie Guetta a La volta buona: “Ero molto depressa, ho pensato che la vita era finita”

Fonte: Getty Images Nathalie Guetta

Siamo abituati a vederla sempre allegra e vivace ma anche Nathalie Guetta ha il suo lato oscuro. E come tutti ha vissuto pure lei i suoi momenti dolorosi, che ha provato ad affrontare con grande coraggio e determinazione e con l’aiuto delle persone più care. A La volta buona di Caterina Balivo l’attrice francese, nota ai più per la fiction Don Matteo, ha ricordato soprattutto la depressione che l’ha colpita dopo il suo sessantesimo compleanno. Un traguardo importante che Nathalie non ha vissuto con gioia, anzi.

La volta buona: Nathalie Guetta ha sofferto di depressione

Durante l’intervista a La volta buona su Rai1, Nathalie Guetta ha ricordato il suo esordio a Stasera tutto è possibile, dove è una delle protagoniste più divertenti. L’attrice è presente nello show fin dalla prima puntata, quando veniva condotto da Amadeus (oggi il padrone di casa è invece Stefano De Martino che ha instaurato un ottimo legame con Nathalie). La Guetta ha confidato che durante la prima edizione del programma non è stato facile scherzare davanti alle telecamere perché non stava attraversando un momento facile nel privato.

“Avevo appena festeggiato i 60 anni ed ero molto depressa, non l’avevo presa bene. – ha spiegato Nathalie Guetta in tv – C’era una tavolata enorme e mi sono alzata, ho pensato che la vita era finita, che era tragica, ho detto ‘posso ritirarmi che sono depressa?’. Il produttore molto simpatico mi ha risposto ‘siamo tutti depressi’”. Un momento buio legato alla sua vita privata: la sorella di David Guetta non si sentiva soddisfatta e appagata.

Già nel 2018, proprio l’anno in cui ha compiuto sessant’anni, Nathalie Guetta si lasciò andare ad una dichiarazione molto forte, sempre nel salotto di Caterina Balivo: “Oggi non sono una moglie, non sono una madre, non ho nulla, non mi è rimasto niente”, aveva detto con amarezza senza svelare ulteriori dettaglio a riguardo. Per fortuna, però, è riuscita ad andare avanti, a superare questo periodo delicato, grazie alla sua forza, all’amore della famiglia e dei fan e al suo lavoro che continua a regalare a Nathalie grande soddisfazione.

L’attrice ha però chiarito a La volta buona di aver chiuso con l’amore: da tempo ormai è single e neppure alla ricerca di nuove emozioni. La fine del suo matrimonio, quello con il falegname cubano Yudel Sanchez, più giovane di 17 anni, l’ha segnata parecchio. I due si sono conosciuti e innamorati a Cuba e sono stati legati per svariati anni fino al 2020. Ignoti i motivi della rottura ma pare che la scelta sia dipesa da Yudel, che oggi vive in Francia e si è sempre tenuto alla larga dalle luci della ribalta nonostante il lavoro della moglie.

In passato Nathalie Guetta (che ha da poco rivelato di avere una gemella) aveva ammesso: “Ho tanto sofferto quando sono stata lasciata. Quando desideriamo una cosa con una tale ansia, questo qualcosa non può arrivare, perché diventa quasi un blocco”. E poi: “Il mio vero rimpianto è quello di non essere moglie e madre. Non avrò mai nipoti. A suo tempo ci ho provato a fare un bambino, ma ero talmente concentrata sull’obiettivo che, come succede a molte donne, il mio corpo si è irrigidito non permettendomi di rimanere incinta”.