“Oggi è un altro giorno”, Nathalie Guetta gela lo studio: arriva un’aggiunta in famiglia

Fonte: IPA Nathalie Guetta ha rivelato di avere una sorella gemella

Confessione inedita di Nathalie Guetta a Oggi è un altro giorno. Ospite di Serena Bortone per presentare il suo nuovo libro dal titolo Dodici in caso di stress, dove dodici sono le sigarette che la francese fuma quando è particolarmente stressata, l’attrice nota per il ruolo di Natalina in Don Matteo si è lasciata andare a rivelazioni del tutto inaspettate. Come quella mai fatta prima d’ora e inerente la sua famiglia d’origine: la 64enne ha una sorella gemella.

“Oggi è un altro giorno”: Nathalie Guetta ha una sorella gemella

Per la prima volta in tanti anni di carriera Nathalie Guetta ha ammesso a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone di avere una sorella gemella. Una parentela tenuta nascosta fino ad ora per proteggere la privacy della donna, di nome Catherine, che è molto riservata e a differenza dei suoi fratelli non lavora nel mondo dello spettacolo o dell’informazione. Della famiglia Guetta fanno infatti parte anche David, famoso deejay, e Bernard, giornalista e membro del Parlamento europeo.

“Catherine lavora in ufficio, a Parigi, non lo sapeva nessuno della sua esistenza perché sono tutti ossessionati con David – ha spiegato Nathalie nel programma di Rai Uno – Io la chiamo Catù. Lei è molto protettiva nei miei confronti. È sposata e ha quattro figli. Ho un rapporto meraviglioso con lei ma siamo totalmente diverse. Siamo nate con cinque minuti di differenza, io sono nata per ultima. Nonostante siamo gemelle non siamo così in simbiosi”.

“Oggi è un altro giorno”: la vita privata dell’attrice Nathalie Guetta

A Oggi è un altro giorno Nathalie Guetta ha ringraziato pubblicamente i suoi tre fratelli che le hanno regalato dei nipoti splendidi, ai quali è molto legata visto che nel corso della sua vita non è mai riuscita ad avere dei figli suoi. “Per fortuna ci sono i nipoti”, ha esclamato l’ex concorrente di Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato. La Guetta è al momento single: in amore ha dovuto fare i conti con diversi fallimenti e rotture importanti.

“Il matrimonio? Ho provato in maniera ossessiva a trovare l’amore, risultato? Sono sola! Non bisogna insistere, le cose arriveranno!”, ha spiegato Nathalie Guetta a Serena Bortone. L’attrice ha poi aggiunto scherzando: “Se voglio fidanzarmi? Non vorrei terminare la mia carriera amorosa subito subito…”.Dal 2007 al 2020 Nathalie è stata sposata con il falegname Yudel Sanchez, più giovane di 17 anni.

“Oggi è un altro giorno”: Nathalie Guetta e il futuro di Don Matteo

Sempre a Oggi è un altro giorno Nathalie Guetta ha rivelato che a giorni partiranno le riprese della nuova stagione, la quattordicesima, di Don Matteo, la fiction che le ha regalato la grande popolarità in Italia e nella quale è presente fin dalla prima puntata andata in onda su Rai Uno nel 2000.

“Non vedo l’ora di rivedere la truccatrice Beatrice, alla quale sono molto legata, Raoul (Bova, ndr)”, ha affermato Nathalie, riferendosi al nuovo protagonista che ha ormai preso il posto dell’amato Terence Hill, uscito di scena per dedicarsi ad altri progetti lavorativi ma soprattutto perché stanco dei ritmi serrati della serie.