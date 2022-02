Chi è Mia Sangiuliano, la bellissima figlia di Nathalie Caldonazzo

GF Vip 6: il cast ufficiale

Una bellissima sorpresa per Nathalie (o Nathaly) Caldonazzo che nel pieno del suo percorso al Grande Fratello Vip 6 ha ricevuto il saluto di persona da parte di sua figlia, Mia Sangiuliano. Non si sa molto della ragazza, considerando anche il fatto che diventerà maggiorenne proprio nel 2022, ma ciò che è sicuro è che non sono passate inosservate la sua bellezza e il suo rapporto con la madre Nathalie.

Mia Sangiuliano, chi è e quanti anni ha

Una privacy tenuta al sicuro dai genitori, quella di Mia Sangiuliano, almeno fino ad ora che la ragazza è minorenne. Le uniche informazioni che si hanno su di lei sono arrivate sempre e solo attraverso la madre e il papà. Classe 2014, Mia Sangiuliano è la figlia di Nathalie Caldonazzo e l’ex marito Riccardo Sangiuliano.

Come già detto, non si sa molto della bellissima Mia, solo ciò che i genitori, soprattutto la showgirl, hanno rivelato nel corso degli anni. Nel caso di Nathalie, le occasioni sono state i vari reality show a cui ha partecipato: risulta impossibile per una madre non parlare mai di sua figlia, e per questo è accaduto più volte che la Caldonazzo rivelasse alcuni dettagli su di lei e anche sul loro tipo di rapporto. “È una ragazza molto forte e matura molto più di me alla sua età. Spero di averle dato il buon esempio in campo sentimentale, avendomi vista chiudere all’istante storie tossiche e vedendo anche che non sono mai stata con un uomo per necessità, avendo sempre lavorato, senza mai chiedere nulla a nessuno”, aveva rivelato in un’occasione.

Ed è esattamente ciò che è apparso durante la sorpresa fatta alla sua mamma durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip: matura e in grado di esternare i suoi sentimenti.

Nathalie Caldonazzo, la sorpresa di Mia al GF Vip

Dopo una permanenza abbastanza lunga, nonostante sia entrata nella Casa molto dopo rispetto ad altri concorrenti, per Nathalie Caldonazzo è arrivato il momento di ricevere una sorpresa all’interno del suo percorso al Grande Fratello Vip. Sua figlia Mia Sangiuliano non è entrata in casa come spesso accade per altri ospiti, sicuramente per la lunga procedura della quarantena a causa del Covid, e per questo la ragazza ha sorpreso sua madre Nathalie sulla passerella all’esterno, luogo di moltissime altre sorprese.

“Non ce la faccio più senza di te, mi manchi tanto. E’ difficile stare qui, ho dei momenti di sconforto”, ha detto la concorrente dopo averla vista. “So quanto è difficile per te stare qui, sono felicissima che hai fatto questa cosa”, ha continuato. Di tutta risposta, Mia Sangiuliano ha rassicurato la madre, spiegandole il motivo per cui ha deciso di farle una sorpresa: “Avevo troppo bisogno di vederti”, ha spiegato la ragazza, evidentemente emozionata.

Prima dell’incontro, Nathalie Caldonazzo aveva speso già alcune parole molto belle e profonde su sua figlia, spiegando il tipo di rapporto che hanno instaurato nel corso degli anni, anche a causa delle vicende familiari un po’ burrascose: “Ne ha superate tante con grande forza e carattere, anche se non me lo dimostra sempre, perché essendo mamma so essere pesante. Abbiamo un legame unico”.