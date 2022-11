“Benvenuto, Thiago”. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni genitori: l’annuncio su Instagram

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono – finalmente – diventati genitori. Fiocco azzurro per una delle coppie più seguite sui social: influencer lei, calciatore lui, hanno dato l’annuncio su Instagram. Il piccolo Thiago, così hanno scelto di chiamarlo, è venuto al mondo il 16 novembre 2022, proprio durante le prime ore della giornata, sebbene non si conosca l’orario preciso. Sia la Nasti che Zaccagni hanno condiviso la lieta notizia sui propri profili su Instagram.

Chiara Nasti è diventata mamma: il primo figlio con Mattia Zaccagni

Il primo ad avere dato la notizia è stato proprio il neo papà, Mattia Zaccagni, che ha condiviso una foto della mamma su Instagram, facendole oltretutto una dolcissima dedica. “16/11/2022. Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papà ti amano tanto”.

Parole di supporto per Chiara Nasti, che ha affrontato così il suo primo parto. Pochi minuti dopo, sempre su Instagram, non si è fatta attendere la prima foto del piccolo, pubblicata proprio dalla mamma, con a corredo delle parole d’amore, le più profonde che si possano mai proferire. “Benvenuto amore di mamma e papà 🤍 Ti amiamo da morire“.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, come avevano annunciato il sesso del bambino

L’annuncio della nascita del piccolo Thiago completa un cerchio, in qualche modo: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni avevano annunciato il sesso del bambino con un evento a dir poco scenico, dal momento in cui avevano affittato lo Stadio Olimpico di Roma. Un gesto, il loro, che aveva fatto discutere, oscurando quasi la notizia meravigliosa di una nuova vita che sta per arrivare nel mondo.

Uno stadio a disposizione per loro, per la gioia più bella che possa esserci per due giovani innamorati. Dopo aver confermato la gravidanza, lo Stadio Olimpico era stato il perfetto teatro per condividere con i propri follower – che sono milioni – il genere del bambino. Un maschietto, nato il 16 novembre, di nome Thiago. Per la coppia, è un periodo a dir poco felice, anche perché ad agosto è avvenuta anche la proposta di matrimonio, che sancisce il grande amore e affetto che intercorre tra loro.

La proposta di matrimonio su Instagram

Una coppia social, quella dell’influencer e il calciatore, che su Instagram ha sempre fatto sentire la propria presenza. Perché, oltre all’annuncio sul piccolo, hanno anche condiviso la proposta di nozze da parte di Mattia Zaccagni alla sua Chiara Nasti. Anche per quell’occasione hanno fatto a dir poco sognare: una location da favola, uno sfondo unico, una cena a lume di candela per uno dei momenti più importanti per una coppia, carico di romanticismo e di promesse per un futuro sereno.

Adesso, dopo la nascita del piccolo Thiago, è giunto il momento di viversi tutto l’amore del mondo. Certo, c’è da organizzare il matrimonio, che sarà in grande stile, come è nella previsione della coppia. Ma Thiago ha tutta la loro attenzione per il momento, come è giusto che sia: i primi giorni, settimane o mesi da genitori sono indimenticabili, a dir poco.