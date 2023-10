Fonte: Getty Images PFW, le più belle per L’Oreal Paris: Elodie più “top” di Kendall

Diletta Leotta è tornata al lavoro dopo aver dato alla luce la sua piccola Aria, figlia nata dall’amore con Loris Karius. Tanti gli impegni professionali e da neo-mamma, ma basta per rinunciare a una domenica di relax in compagnia delle amiche? Naturalmente no, specialmente se tra queste c’è quella con la “a” maiuscola: la cantante Elodie. Le due sono inseparabili praticamente da sempre e, anche stavolta, hanno deciso di condividere qualche momento speciale insieme.

Elodie, prove da “zia” con la figlia di Diletta Leotta

Una è una cantante e popstar che sta letteralmente spopolando con il suo ultimo lavoro (per non parlare del look), l’altra è una conduttrice sportiva e neo-mamma che più bella non si può. Elodie e Diletta Leotta sono amiche per la pelle, di quelle che condividono tutto nonostante appartengano a due mondi decisamente diversi. In passato non hanno perso occasione per andare insieme alle feste, concedersi romantiche cenette a due, partire per le vacanze e anche adesso, dopo la nascita della piccola Aria, le cose non sembrano cambiate affatto (a parte le location meno “scatenate”).

La Leotta ha condiviso su Instagram qualche scatto della sua domenica tra amiche, in cui fa capolino proprio la splendida Elodie, dalla quale non si separa quasi mai. Un’occasione per concedersi qualche oretta di meritato relax in riva al Lago di Como dopo un sabato di impegni e lavoro e per stare in compagnia della cantante, pronta a cimentarsi nelle vesti di “zia” della bambina nata dall’amore con il portiere del Newcastle, Loris Karius.

Insieme a loro anche due volti meno noti – seppur spesso presenti tra le foto ricordo della conduttrice di DAZN -, ovvero Francesca Muggeri e Irene Simeone, la compagna del fratello Mirko che è diventata da poco mamma di una splendida bambina proprio come Diletta.

Diletta Leotta ed Elodie, addio tacchi (per una volta)

Siamo abituate ad ammirarle con look pazzeschi e accattivanti, ma per una volta le due amiche hanno preso la decisione più saggia: dire addio ai tacchi e alle mise provocanti. Per una giornata in riva al lago con tanto di bimba al seguito, mamma e “zia” hanno optato per due look casual ma chic, all’insegna della comodità e della praticità.

La bella Diletta ha scelto un delizioso abito a costine di H&M, bianco con dettagli neri sulle maniche a pipistrello e un piccolo fiocchetto sulla scollatura. Ma se il minidress è low cost, non possiamo dire lo stesso dei mocassini di tendenza: si tratta di un modello firmato Prada del valore di circa 1.000 euro, che la conduttrice sportiva ha scelto di indossare con dei calzettoni bianchi che fanno molto anni ’90.

Più sportiva che mai Elodie, con i ciclisti neri e una camicia oversize a tutta comodità, proprio come le scarpe da ginnastica che sono lontane anni luce dai maxi tacchi con plateau con i quali si esibisce. La cantante ha raccolto i lunghi capelli castani in una coda, concedendosi come unico dettaglio prezioso un paio di orecchini vistosi quanto basta per donare al look quel tocco di eleganza (che non guasta mai).