Diletta Leotta zia, il fratello Mirko Menola ha avuto una bambina: l’annuncio dolcissimo

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

I suoi fan attendono con ansia l’annuncio del suo parto ma Diletta Leotta ha sorpreso con un’altra foto. Si tratta di uno scatto dedicato alla sua nipotina. È infatti nata la figlia di suo fratello Mirko. Svelato anche il nome della piccola: Sveva.

Diletta Leotta zia

Il fratello di Diletta Leotta è diventato padre per la prima volta. Famoso nel suo ambito, il chirurgo plastico Mirko Manola ha di certo visto aumentare enormemente la propria fama grazie al successo televisivo e radiofonico di sua sorella.

Basti pensare che il suo profilo Instagram vanta oggi più di 130mila follower (nulla in confronto degli 8.7 milioni che seguono la Leotta, ndr). Com’è noto, i due sono fratellastri, condividendo la stessa madre ma non il padre. Ecco in breve spiegato perché Diletta e Mirko hanno cognomi differenti.

Ciò però non conta, dal momento che la famiglia è sempre stata molto unita. La Leotta è zia a tutti gli effetti, dal momento che sarà particolarmente presente nella vita della piccola Sveva, che si ritroverà fianco a fianco con la sua cuginetta, della quale non conosciamo ancora il nome ma che sappiamo verrà al mondo tra settembre e ottobre.

Commovente il messaggio del neo papà, Mirko Manola, che su Instagram ha pubblicato uno scatto della sua famiglia, con la neonata e sua moglie Irene Simeone: “Pensavo fosse una sensazione speciale, ma adesso che la sto provando, posso tranquillamente affermare che avere un figlio è davvero ‘il senso della vita’”.

Chi è Irene Simeone

Come detto, Diletta Leotta è quasi pronta a partorire la sua primogenita. Sua cognata Irene Simeone l’ha anticipata di pochi mesi. La celebre giornalista diventerà mamma e condividerà questo percorso con il noto portiere ex Liverpool Loris Karius

I fan ora non attendono altro che le nozze, che chiuderebbero il cerchio in famiglia dopo quelle del 2022 di Mirko e Irene. Guardando alla loro storia d’amore, sappiamo che entrambi sono medici. Lui è infatti un ben noto chirurgo plastico mentre lei è una dottoressa con specializzazione in genetica oncologica e medicina clinica.

Le due cognate hanno scoperto a breve distanza l’una dall’altra d’essere incinte, il che ha permesso loro di vivere questo periodo in piena condivisione. Il rapporto pare infatti ottimo e non farà che migliorare con l’arrivo della figlia di Diletta, che di certo crescerà fianco a fianco con la cuginetta Sveva.

La dottoressa è molto riservata e le notizie in merito alla sua vita privata sono scarne. Sappiamo che ha sposato Mirko a Taormina, optando per una cerimonia lussuosa tra amici e parenti. Ha un gran seguito sui social, con 118mila follower, e spesso pubblica foto del suo cane Aki, che adora.

Grande entusiasmo nella sezione commenti dei tre, sommersi dai messaggi di amici e fan. Per quanto l’unico vero personaggio pubblico sia la Leotta, infatti, suo fratello e sua cognata hanno comunque un certo seguito. Basti dare uno sguardo al profilo della neomamma per capire come ci sia un’impostazione professionale.

E chi può dire che la giornalista non decida di ospitarla in qualche sua trasmissione. Attualmente sta lavorando al format Mamma dilettante, che le consente di raccontare un po’ di sé e di questo momento splendido. Tutto lascia pensare come anche sua cognata possa farvi capolino.