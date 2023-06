Diletta Leotta, weekend in famiglia: in costume è un sogno (e Loris Karius la imita)

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Estate magica per Diletta Leotta. La presentatrice è in attesa della sua prima figlia, che nascerà il prossimo agosto (forse il 16, giorno del suo compleanno). Terminate le fatiche del campionato di Serie A, che Diletta segue ormai da anni con il suo lavoro, la bella siciliana ha deciso di concedersi qualche giorno di relax sul lago di Garda. Insieme a lei il compagno Loris Karius, che non vede l’ora di tenere tra le braccia la piccolina in arrivo, il fratello maggiore della Leotta, il chirurgo plastico Mirko Manola e la cognata Irene Simeone, anche lei in dolce attesa.

Diletta Leotta sul lago di Garda con Loris Karius, fratello e cognata

Diletta Leotta ha postato su Instagram alcune immagini della sua breve fuga sul lago di Garda, dove si è rilassata in attesa del parto che è previsto a breve. Per l’occasione la quasi 32enne ha sfoggiato un costume intero azzurro che metteva ben in mostra le sue forme generose, addolcite ancora di più dalla gravidanza. La curva più bella è indubbiamente il suo sorriso: Diletta sta vivendo un momento davvero splendido e i suoi occhi brillano. Il colpo di fulmine con Loris Karius, scoccato lo scorso autunno, ha stravolto (in positivo) la sua vita.

In uno scatto Diletta Leotta confronta il suo pancione con quello della cognata Irene Simone che, come la presentatrice, partorirà a breve. In una foto successiva Loris Karius imita la sua dolce metà confrontando la sua pancia (inesistente) con quella di Mirko Manola, con il quale ha subito instaurato un ottimo legame. Diletta del resto è molto legata al fratello maggiore, che ha avuto modo di conoscere tutti i suoi fidanzati: da Matteo Mammì a Daniele Scardina, passando per Can Yaman e Giacomo Cavalli.

“Family weekend”, ha scritto Diletta Leotta sui social network, mostrando pure il libro che sta leggendo in questo periodo. Si intitola Aspettando te e la sua autrice è l’ostetrica Martina Padula. Una guida per affrontare con serenità e consapevolezza la gravidanza e i primi tre mesi di una nuova vita. Insomma, Diletta vuole arrivare preparata alla prova più importante della sua vita.

Diletta Leotta zia: il fratello Mirko Manola aspetta una bambina

In estate Diletta Leotta diventerà non solo mamma per la prima volta ma anche zia. Entro la fine di giugno nascerà la figlia del fratello Mirko Manola, che lo scorso settembre è convolato a nozze con la dottoressa Irene Simeone. La piccola si chiamerà Sveva. Ancora top secret, invece, il nome della bambina di Diletta e Karius. La Leotta era intenzionata a chiamare la primogenita Ofelia come la madre, ma la donna, di professione architetto, glielo ha impedito perché a suo dire troppo impegnativo e pesante.

Diletta Leotta: chi è il fratello Mirko Manola e perché hanno cognomi diversi

La storia della famiglia di Diletta Leotta è la storia di una famiglia allargata. “Mio padre e mia madre erano sposati. Lui aveva una figlia, lei tre figli. Si sono incontrati, innamorati e sono nata io. Che mi ritrovo con quattro fratelli” , ha raccontato qualche tempo fa a GQ Italia. “Ci amiamo. I miei sono stati intelligenti e hanno favorito un rapporto bellissimo, senza diaspore, litigi o incomprensioni, tentando un’impresa che nella Sicilia di trent’anni fa non era semplicissima. Abbiamo una famiglia enorme e si respira un’armonia totale. Siamo sempre stati molto vicini, a volte anche troppo”, ha aggiunto.

Diletta Leotta è particolarmente legata a Mirko Manola ed è stata sua testimone di nozze. Classe 1979, Mirko è un chirurgo plastico ed è stato lui a rifare il naso della sorella. “Mia sorella non è una bellezza costruita. Io su di lei ho fatto pochissimo, quasi nulla. Ha fatto un intervento al naso per problemi di respirazione e con l’occasione ha deciso di farsi togliere anche una gobbetta. Non occorre stigmatizzare: c’è una piccola imperfezione? Si può correggere”, ha confidato a Io Donna mettendo a tacere le malelingue che hanno sempre avuto da ridire sull’aspetto di Diletta.