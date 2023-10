Fonte: IPA Diletta Leotta, passeggiata di coppia con Loris Karius: belli e innamorati (ma senza Aria)

Non smette di stupire Diletta Leotta: la conduttrice di Dazn, tra le più amate dal pubblico, anche questa volta non ha perso occasione per sfoggiare un outfit romantico e di tendenza. Del resto la commentatrice sportiva continua a non sbagliare un colpo, soprattutto quando si parla di look.

Diletta Leotta, il look total pink che strizza l’occhio alle ultime tendenze

Da quando è diventata mamma, Diletta Leotta è ancora più bella e raggiante: la conduttrice di Dazn è tornata ormai da qualche tempo a bordo campo, sfoggiando dei look davvero mozzafiato. L’abbiamo vista con un outfit rock e super glamour per lo scontro di qualche settimana fa tra Inter e Milan, e in occasione di un altro importante derby, quello tra Juventus e Torino, la commentatrice sportiva non ha deluso le aspettative.

Questa volta ha abbandonato la pelle e i colori scuri per una mise total pink e super romantica, da vera e propria Barbie. Diletta ha scelto una camicetta rosa con una delicata fantasia ton sur ton, con una minigonna a portafoglio di una nuance più intensa, che mette in risalto le sue gambe già toniche a qualche settimana dal parto, merito certamente di Madre Natura (ma non solo).

Leotta infatti non ha mai nascosto di tenersi in forma con allenamenti mirati, anche durante e dopo la gravidanza, di cui mostra spesso le sessioni su Instagram. A completare l’outfit della conduttrice un dettaglio che strizza l’occhio alle tendenze di questo autunno: i mocassini, nel suo caso in una versione in vernice rosa, con plateau e tacco altissimo, abbinati a dei calzini bianchi.

Anche il make up era perfetto per il suo look da Barbie, con ciglia lunghissime, ombretto luccicante e gloss rosato sulle labbra.

Diletta Leotta a bordo campo dopo la fuga a Newcastle

Dopo una breve vacanza a Newcastle Upon Tyne, Diletta Leotta è dovuta tornare ai suoi impegni lavorativi, che l’hanno portata di nuovo a Milano. La conduttrice sportiva si è concessa qualche giorno di relax insieme alla piccola Aria e al compagno Loris Karius, raggiungendolo nella sua città di residenza.

La coppia si è riunita per una pausa da tutto e tutti, godendosi la vita da genitori: su Instagram Leotta ha condiviso i dolci momenti trascorsi insieme da famiglia riunita, tra passeggiate al parco e tanta tenerezza.

Attimi speciali per la conduttrice e il calciatore, che vivono il loro rapporto a distanza per il momento, in attesa delle nozze. I due non potrebbero essere più felici di così: nonostante le difficoltà della loro relazione a distanza, Loris è un papà speciale, innamorato della sua piccola, e anche Diletta si gode le gioie della maternità, dedicando alla figlia parole dolcissime.

“Tornare a casa e tenerti tra le mie braccia è una sensazione che non potevo spiegare prima, ma che ogni mamma conosce. Pure love”, ha scritto poco tempo fa su Instagram, un tenerissimo pensiero per la sua bambina – nata proprio nel giorno del suo compleanno – dopo le sue intense giornate di lavoro e le nottate passate a cullarla.