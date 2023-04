Diletta Leotta incinta, allenamento con pancino in vista: la foto su Instagram

Fonte: IPA Diletta Leotta allenamento

Incinta e in forma con il consueto allenamento: così Diletta Leotta si mostra ai suoi follower con una foto su Instagram che fa il pieno di like. Protagonista assoluto dello scatto il suo pancino, lasciato per la prima volta in vista da un’attillata tuta a due pezzi. Lei è bellissima, ma è soprattutto felice e luminosa. Il commento che accompagna l’immagine è semplicemente dolcissimo e ha conquistato in breve tempo il cuore degli oltre 8 milioni di fan della conduttrice.

Allenamento con il pancione: Diletta Leotta incinta incanta

Il pancino di Diletta Leotta c’è, e si vede. La conduttrice tv, dopo l’annuncio della gravidanza, era stata molto discreta nel mostrarlo ai suoi seguaci su Instagram. Infatti, dopo l’iconica foto in costume intero rosso fuoco, appena dopo l’annuncio ufficiale con un video insieme al papà, il calciatore tedesco Loris Karius, ha preferito non dare troppo spazio pubblico alle sue forme da futura mamma. Il selfie scattato in palestra potrebbe segnare un cambio di direzione e inaugurare una serie di foto che mostreranno a tutti i meravigliosi cambiamenti del corpo della donna. Noi ce lo auguriamo, perché Diletta, oltre a essere bellissima e super in forma, sfoggia anche un sorriso tanto luminoso da essere contagioso.

Così la conduttrice ha scelto di immortalare il suo momento di totale self care in palestra con un completino da allenamento a due pezzi, composto da crop top e leggins neri, perfetti per mettere in risalto le sue morbide rotondità.

Un segno positivo di orgoglio e amore per il suo corpo e per la vita che vi sta crescendo. Messaggio messo ancora più in evidenza dalle due parole che accompagnano il post su Instagram: “Growing together”, “crescendo insieme” in italiano. Diletta sta dunque continuando a sostenere i suoi amati allenamenti, che tante volte ha condiviso in passato con chi la segue, ed è pronta a mantenersi tonica e in forma fino a quando verrà alla luce la figlia che ha concepito con Loris Karius.

Diletta Leotta incinta: i fan pronti a conoscere la piccola

Ha mantenuto il segreto per mesi, ma ora si sente libera di sfoggiare il suo pancione: Diletta Leotta incanta i fan e si mostra forte più che mai. E i suoi follower, come sempre, condividono con lei messaggi d’amore e incoraggiamento. Ma una cosa è certa: non vedono l’ora di conoscere la piccola. È infatti già noto che la bella conduttrice partorirà un femmina. Lo ha ufficializzato la coppia con un gender reveal party in famiglia, ma le indiscrezioni si rincorrevano già da qualche tempo ed era ormai noto ai più che i due fossero in attesa di un fiocco rosa. Non resta che scoprire quale sarà il nome della bambina che entrerà presto nella vita di una coppia che già splende di un grande e appassionato amore.

Intanto, godiamoci l’incredibile viaggio di Diletta, che non smette di emozionarci e di mostrarsi sempre impeccabile e serena, con lo stile che la contraddistingue. Sono infatti molti gli outfit, mostrati ai suoi seguaci negli scorsi giorni, che hanno incantato e conquistato. Dall’abito lungo, ma con un ampio spacco laterale indossato per Napoli-Milan al bellissimo vestito degradé immortalato in un caldo pomeriggio sulla terrazza della sua casa a Milano.