Diletta Leotta incinta, svelato il sesso del bebè in arrivo

Fonte: Ansa I pancioni vip del 2023

Ormai non si nasconde più: Diletta Leotta è incinta e non potrebbe essere più felice. Da settimane si rincorrevano le voci della sua gravidanza, e solo qualche giorno fa è arrivata la conferma con un video pubblicato su Instagram dalla conduttrice di Dazn e dal compagno Loris Karius. Adesso le indiscrezioni del settimanale Chi hanno svelato anche il sesso del bebè in arrivo.

Diletta Leotta, svelato il sesso del bambino: “È femmina”

Solo la scorsa settimana Diletta Leotta e Loris Karius annunciavano al mondo di aspettare un bambino e già cominciano a emergere i primi dettagli sulla sua gravidanza. A svelarli il settimanale Chi, che nel nuovo numero ha parlato della dolce attesa della conduttrice di Dazn.

Stando a quanto si legge sul magazine, Leotta “è al quarto mese di gravidanza” e “secondo gli amici, aspetta una bambina“. Si tratta ovviamente di un’indiscrezione, ma se la notizia dovesse essere confermata si prospetterebbe un’estate tinta di rosa per la conduttrice e il suo compagno, che non vedono l’ora di diventare genitori per la prima volta.

Il parto sarebbe quindi previsto per agosto, ma Diletta ha già inaugurato la stagione dei costumi a Dubai, condividendo su Instagram la prima foto da futura mamma. “Prima vacanza insieme”, ha scritto solo qualche giorno fa la conduttrice a corredo di un tenero scatto che la ritrae sulla spiaggia al tramonto, mentre indossa un costume intero rosso che lascia intravedere il pancino.

Diletta Leotta e Loris Karius, la loro storia d’amore

Un amore fresco, sbocciato solo qualche mese fa, ma che è già diventato serio e che sarà coronato dalla nascita di una bambina tutta da coccolare: Diletta Leotta e Loris Karius sono al settimo cielo e pronti a iniziare una nuova vita in tre.

Le prime voci sulla coppia hanno cominciato a circolare lo scorso ottobre, quando il settimanale Gente aveva pubblicato le prime foto della conduttrice e del calciatore insieme. I due si sono conosciuti a Londra – si dice che lei avesse iniziato un corso di inglese per lavoro – e da allora sono finiti sempre più spesso sulle pagine dei magazine di cronaca rosa.

Loris ha fatto ritrovare il sorriso a Diletta, dopo una serie di relazioni che l’avevano lasciata col cuore spezzato: non a caso il volto di Dazn ha dedicato alla sua dolce metà una romanticissima lettera d’amore su Instagram qualche tempo fa. “Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine“, le parole che gli ha dedicato.

Poi è arrivata la notizia più bella: la coppia ha condiviso su Instagram un video tenerissimo, che mostra Diletta piangere di gioia tra le braccia del suo compagno, che le accarezza il viso dolcemente asciugandole le lacrime. “Vi dobbiamo dire una cosa…ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia! Noi e la mia pancia. Soon we’ll be three!”, hanno scritto a corredo del filmato.

Così la conduttrice e il calciatore hanno confermato le voci che si rincorrevano ormai da settimane: presto diventeranno genitori per la prima volta, pronti a iniziare una nuova ed entusiasmante avventura in tre.