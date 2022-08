Elodie alla Notte della Taranta: ospiti, programma e quando vederla in tv

Fonte: ANSA elodie sarà una dei super ospiti della Notte della Taranta 2022

Elodie sarà una dei due super ospiti della Notte della Taranta 2022, la celebre kermesse in programma il 27 agosto. La manifestazione è giunta alla 25esima edizione e si terrà – come di consueto – nel comune di Melpignano in provincia di Lecce nel Salento. Per vederla in tv, però, si dovrà attendere qualche giorno.

A salire sul prestigioso palco non sarà solamente Elodie, che con i suoi brani ha fatto da colonna sonora all’estate 2022, ma anche altri artisti molto noti e amati del panorama musicale.

Elodie e gli altri, gli ospiti della Notte della Taranta 2022

La 25esima edizione della Notte della Taranta 2022 si preannuncia ricca di musica e artisti di altissimo livello. Una dei super ospiti che saliranno sul palco sarà Elodie. Il sito internet della manifestazione spiega che l’artista si esibirà in la Pizzica di San Vito, non solo come cantante ma anche come danzatrice insieme al Corpo di Ballo della Taranta diretto da Irma di Paola. Elodie ha già dato prova di un talento trasversale, basti pensare a Sanremo 2021 quando per una serata è salita sul palco nelle vesti di co conduttrice regalando momenti di grande spettacolo. E il suo talento si riflette non solo nella musica, ma anche dal punto di vista interpretativo: infatti quest’anno esordirà anche alla Mostra del cinema di Venezia protagonista della pellicola Ti mangio il cuore del regista pugliese Pippo Mezzapesa.

Altro super ospite della Notte della Taranta 2022 sarà Marco Mengoni che si esibirà in Klama: il sito della manifestazione sottolinea che si tratta di una canzone scritta da Franco Corlianò, che racconta di emigrazione e delle emozioni che si provano nel vedere partire le persone care.

Entrambi arrivano da un’estate (e da un anno) ricca di soddisfazioni professionali, concerti e brani che hanno ottenuto prestigiose certificazioni. Ma oltre ai due super ospiti ci saranno anche altri rappresentanti di altissimo livello della musica nazionale e internazionale. Infatti tra gli altri artisti che si esibiranno vi saranno il cantautore e rapper belga Stromae, il cantautore Samuele Bersani e il rapper Massimo Pericolo.

Durdust, invece, sarà il maestro della Notte della Taranta 2022, mentre la narratrice sarà Madame insieme al critico musicale Gino Castaldo, già in passato presente alla kermesse nella medesima veste.

In totale si potranno ascoltare 30 brani della tradizione locale. La serata si preannuncia ricca di emozioni e di suggestioni grazie anche alla presenza del corpo di ballo composto da 16 elementi e coordinato dalla coreografa Irma Di Paola. La scenografia, infine, è stata realizzata da Massimo Calzavara, con la collaborazione di Filippo Rossi e Mauro Bubbico.

Notte della Taranta 2022, quando va in scena e quando vederla in tv

La Notte della Taranta 2022 andrà in scena il 27 agosto, ma per vederla in televisione si dovrà attendere giovedì 1 settembre quando andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 23,15.

A produrre la Notte della Taranta, che quest’anno giunge alla sua 25esima edizione, la Fondazione La Notte della Taranta con il sostegno di Regione Puglia, Puglia Promozione, Unione dei Comuni della Grecìa salentina, Istituto Diego Carpitella.

Per poter seguire la serata appuntamento all’1 settembre su Rai 1.