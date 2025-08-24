Ascolti tv del 23 agosto, la Notte della Taranta sfida Evviva! e Ciao Darwin

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Gianni Morandi, in onda su Rai con "Evviva!" e Paolo Bonolis, su Canale 5 con "Ciao Darwin"

Una serata ricca di musica e divertimento quella televisiva di sabato 23 agosto, il penultimo del mese. I telespettatori possono scegliere tra programmi e film diversificati e attenti alle passioni più diverse. Per esempio su Rai 1 va in onda Evviva!, che, sotto la guida attenta ed esperta di Gianni Morandi, ci porta in un viaggio nella memoria della televisione italiana tra voci e immagini indimenticabili con il supporto di grandissimi ospiti. Rai 2 manda in onda Vendicherò mia madre, un thriller intriso di tensione. Rai 3 si illumina invece delle luci della Notte della Taranta, in diretta da Melpignano, Puglia, in cui non è mancato l’addio a un amante della musica come Pippo Baudo, mancato il 16 agosto. Una notte dedicata ai ritmi del sud e condotta da Ema Stokholma.

Canale 5 risponde alla ricca programmazione Rai con Ciao Darwin, il varietà condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurentis. Le situazioni surreali degli sfidanti in gara colgono sempre nel segno facendo divertire gli spettatori. Italia 1 invece propone Idiana Jones e il regno del teschio di cristallo, penultimo episodio dell’intramontabile serie diretta da Steven Spielberg con Harrison Ford.

Ascolti tv del 23 agosto, la Notte della Taranta al 7,9%

Nella serata di sabato 23 agosto 2025, su Rai 1 manda in onda la replica di Evviva! (con ora di inizio alle 20.30) e raggiunge 1.683.000 spettatori pari al 14.3% di share. La replica di Ciao Darwin su Canale 5 diverte 1.468.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai 2 il film Vendicherò mia Madre piace a 731.000 spettatori pari al 5.7%. Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo su Italia 1 stimola l’adrenalina e la voglia di avventura di 739.000 spettatori (6.2%). Su Rai 3 La Notte della Taranta fa ballare al ritmo della pizzica salentina 777.000 spettatori e il 7.9%. Su Rete 4 Se son rose totalizza un a.m. di 479.000 spettatori (3.9%). Su La7 Risvegli conquista 379.000 spettatori con il 3.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ingolosisce 337.000 spettatori (2.6%) terminando alle 22.16. Sul Nove Delitti in Famiglia cattura l’attenzione di 240.000 spettatori con il 2%.

Access Prime Time, gli ascolti di sabato 23 agosto

La Ruota della Fortuna su Canale 5 raggiunge 3.700.000 spettatori con il 27.7%. Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine appassiona 769.000 spettatori (5.8%). Su Rai 3 Blob piace a un a.m. di 584.000 spettatori (4.8%), a seguire Sapiens – Un solo Pianeta informa 473.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete 4 4 di Sera Weekend raduna 669.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 537.000 spettatori (4%) nella seconda parte. Su La7 In Onda intrattiene 752.000 spettatori (5.6%). Su Tv8 4 Ristoranti fa viaggiare 431.000 spettatori e il 3.4%. Sul Nove Little Big Italy raggiunge un a.m. di 223.000 spettatori (1.7%).

Gli ascolti tv di sabato 23 agosto: il preserale

Su Rai 1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente intrattiene un ascolto di 1.698.000 spettatori pari al 18.7%, mentre Reazione a Catena piace a 2.558.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale 5 Sarabanda – prima sfida fa cantare 1.228.000 spettatori (14.3%), mentre Sarabanda convince 1.635.000 spettatori (16.1%). Su Rai 2, dopo TGSport Sera (329.000 – 4.5%) e Radio2 Social Club Clip (279.000 – 3.6%), Ginnastica Ritmica segna 320.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia 1 Studio Aperto Mag ottiene 318.000 spettatori (3.4%) e C.S.I. Miami raggiunge 440.000 spettatori (3.9%). Su Rai 3 l’appuntamento con i TGR tiene informati 1.655.000 spettatori pari al 15%. Su Rete4 La Promessa interessa 707.000 spettatori (6%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia gioca con 77.000 spettatori (0.8%). Su Tv8 4 Hotel registra 204.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Comedy Match raggiunge 144.000 spettatori e l’1.6%.