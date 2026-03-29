Andrea Iannone, piazza pulita su Instagram: spariscono tutte le foto con le sue ex

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Andrea Iannone ed Elodie

Un gesto piuttosto eloquente quello di Andrea Iannone, che su Instagram ha deciso di cancellare tutte le sue foto, lasciando visibile ai suoi numerosi follower un solo scatto. Una scelta drastica che lancia un messaggio ben preciso: chiudere definitivamente col passato, proprio mentre il chiacchiericcio sulla sua vita privata si fa sempre più insistente.

Andrea Iannone cancella tutte le foto dal suo profilo Instagram: la cesura col passato

Pulizia totale su Instagram per Andrea Iannone: il pilota continua a far parlare di sé per la sua vita privata e sentimentale, decisamente tormentata nell’ultimo periodo, richiamando l’attenzione dei più curiosi con un gesto che lascia poco spazio ai dubbi. Via tutte le immagini dal suo profilo – seguito da oltre un milione e mezzo di fan -, un modo abbastanza eloquente per dire al mondo, social e non, di aver troncato col passato.

Spariti tutti gli scatti con Elodie, con la quale la rottura sembra essere stata particolarmente complessa, e i riferimenti alla breve frequentazione con l’attrice Rocio Munoz Morales, anch’essa parecchio chiacchierata. Piazza pulita di ogni foto, dei ricordi e dei momenti condivisi: a salvarsi da questo repulisti un solo scatto. L’unica immagine rimasta, fino al 27 marzo, era quella del 5 settembre 2018, che lo ritraeva durante l’incontro con Papa Francesco, una scelta apparsa subito carica di significato.

Nelle ore successive, però, il pilota ha di nuovo cambiato idea: anche quella foto è stata rimossa, lasciando spazio a uno nuovo, decisamente più in linea con la sua identità sportiva. Nell’immagine il pilota fa una linguaccia mentre si esibisce in un’impennata, accompagnata da una sola parola, “Ciao”.

La scelta di Iannone appare come un segnale inequivocabile: lasciare un’immagine simbolica che mostra l’unica vera costante della sua vita, la passione per la pista, unita alla volontà di voltare pagina una volta per tutte. Un modo per distaccarsi dall’attenzione mediatica e dai pettegolezzi che lo hanno accompagnato negli ultimi anni.

La rottura con Elodie e il flirt con Rocío Muñoz Morales

La fine della storia con Elodie non è mai stata annunciata ufficialmente, ma non c’è stato bisogno di alcun comunicato a mezzo stampa per capire che la relazione con Iannone fosse ormai un capitolo chiuso. La cantante infatti è stata avvistata in più di un’occasione con la ballerina Franceska Nuredini, tra passeggiate, vacanze insieme e gesti di complicità che poco spazio lasciano ai dubbi.

E mentre le due, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero in progetto addirittura una convivenza, il pilota pare che non stia vivendo benissimo questo momento, cercando distrazioni per non pensare. La più evidente? La liason con Rocío Muñoz Morales, sbocciata subito dopo la chiusura con Elodie. L’attrice ha subito messo in chiaro di conoscerlo da troppo poco tempo e, sebbene sia un “uomo con i suoi stessi valori”, ha specificato di non volersi impegnare in una storia impegnativa.

Insomma, per entrambi un’operazione chiodo schiaccia chiodo che a quanto sembra avrebbe già esaurito il suo compito. Stando ai rumors tra i due non ci sarebbe un vero sentimento ma più la voglia, da parte di entrambi, di rivalsa: “Il loro sentimento si sta assopendo, anche se ostentano complicità agli amici e ai paparazzi”.