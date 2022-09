“Tim Music Awards”: Elodie, look da sirena e capelli wet. L’Arena di Verona è sua

Elodie, Sirena per una notte

Elodie è stata la regina della prima serata del Tim Music Awards dove si è esibita ben due volte all’Arena di Verona.

La cantante è infatti salita sul palco la prima volta per raggiungere il collega Rkomi con cui ha cantato La coda del diavolo e poi, sotto una pioggia scrosciante, si è esibita sulle note del tormentone Bagno a Mezzanotte.

L’artista, “figlia” della quindicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, è stata premiata sia per il featuring con Rkomi che per il brano e ha portato a casa il premio EarOne per i suoi 7 singoli arrivati primi in classifica.

Elodie: una sirena wet all’Arena di Verona

Dall’inizio della sua carriera musicale Elodie, che in questo momento è anche al centro del gossip per la sua “amicizia speciale” con Andrea Iannone, non sbaglia un singolo e… neanche un look!

Ai Tim Music Awards, infatti, la cantante ha ammaliato il pubblico non solo con la sua voce e la sua energia, ma anche per il suo luminoso outfit. Il completo trasparente (gonna a sirena e top con scollo all’americana) fantasia animalier-luccicante ha messo in evidenza lo splendido fisico dell’artista senza risultare volgare.

A un outfit decisamente adatto a una donna come Elodie che in più occasioni ci ha dimostrato che ama osare, la star della musica italiana ha abbinato un paio di decolleté nere con cinturino di strass e capelli lunghi fino alle spalle e wet che le hanno dato un’allure da sirena. Il make-up di Elodie, semplicissimo e glowy, è stato realizzato da Daniele Lorusso che in molte occasioni ha già curato il beauty look della cantante come di tante altre star italiane.

Da Venezia a Verona: il momento d’oro di Elodie

Il 2022 è stato un grande anno di Elodie: oltre ai successi musicali, la trentaduenne romana ha esordito come attrice in un film che è stato presentato nei giorni scorsi al Festival di Venezia nella sezione Orizzonti.

La cantante in Ti magio il cuore (tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschi, edito Feltrinelli) è una sorta di “Giulietta shakespeariana” protagonista di una storia d’amore impossibile ambientata nel Gargano sullo sfondo di una Puglia rurale, che quasi ricorda il far west, dove famiglie mafiose si scontrano.

Nella sua interpretazione nel film di Pippo Mezzapesa, Elodie ha dovuto girare anche una scena di nudo che, ha affermato la neo-attrice, non le ha creato nessun imbarazzo: “Ho da sempre un rapporto sereno con il mio corpo. Un seno è un seno”.

Visualizza questo post su Instagram

Elodie la Regina di cuori di Venezia 79

Al Festival di Venezia numero 79, Elodie è stata anche tra le protagoniste indiscusse dei red carpet della kermesse. In occasione della prima del film che l’ha vista come interprete principale, la cantante ha indossato un lungo abito nero di Valentino con corpetto a cuore, in omaggio al titolo della pellicola che ha interpretato.

Il vestito da tappeto rosso di Elodie fa parte della collezione Autunno/Inverno 2022-23 di Valentino Haute Couture presentata a luglio scorso Roma con una magica sfilata in Piazza di Spagna.

Il look da (dark) Regina di cuori di Elodie è stato impreziosito da uno chignon che evidenziava i brillanti orecchini pendenti di Cartier e da un make-up il cui focus sono state le labbra rosso scuro: originale e impeccabile come sempre.