Elodie come un cigno bianco alla presentazione di Paramount +: abito a rete e chignon

Fonte: Getty Images Venezia 79, Elodie sbarca in minigonna. Ma lo scollo a cuore trionfa su tutto

Erano davvero tanti gli ospiti che, il 14 settembre, hanno partecipato alla presentazione della nuova piattaforma streaming Paramount +, figlia dell’omonima casa di produzione e distribuzione che si è tenuto agli storici studi cinematografici di Cinecittà a Roma

Tra gli altri, presenti all’evento c’erano Carlo Verdone, Sylvester Stallone, Elettra Lamborghini e i Pinguini Tattici Nucleari ma a spiccare per il suo look ancora una volta originalissimo è stata Elodie.

La cantante, che a oggi è da considerarsi a tutti gli effetti anche un’attrice dopo l’esordio sul grande schermo nel film Ti mangio il cuore diretto da Pippo Mezzapesa. La pellicola è stata presentata nella sezione Orizzonti dell’edizione 79 del Festival di Venezia da poco conclusa.

Elodie, da cigno nero a cigno bianco

Se a Venezia Elodie aveva stregato il red carpet durante la sfilata del film che l’ha vista come protagonista, alla serata di presentazione della piattaforma streaming di Paramount+ “l’atto-cantante” non è stata affatto da meno.

Da “cigno nero veneziano” in Valentino la camaleontica Elodie si è trasformata in cigno bianco per questo evento grazie a un abitino ¾ trasparente impreziosito da ricami luccicanti e Swarovski. L’effetto vedo non vedo è stato reso sofisticato e mai volgare da un completo intimo composto da culottes e reggiseno in raso.

Di raso erano anche le decolleté/ballerina – must have di stagione targato Miu Miu – di Elodie che sembrava davvero essere uscita da Il lago dei cigni, anche grazie allo chignon (alto, tiratissimo e wet) che ha messo in evidenza il suo bel viso risaltato da make-up semplice ma d’effetto.

Elodie protagonista assoluta tra musica, cinema e gossip

Il 2022 sembra essere l’anno d’oro di Elodie che è protagonista indiscussa della scena musicale con le sue hit, volto nuovo del cinema italiano con un film non facilissimo da interpretare e reginetta del gossip per la sua “amicizia speciale” con Andrea Iannone che continua a riempire pagine su pagine di rotocalchi.

La coppia formata dal pilota e dalla cantante ha tenuto banco per gran parte dell’estate ma solo da poco è stato di fatto (ufficiosamente) ufficializzato che “quel qualcosa in più” è nato tra i due, soprattutto grazie agli scatti dei paparazzi che qualche giorno fa li hanno immortalati teneramente abbracciati per le vie di Milano.

La stessa Elodie in una recente intervista ha affermato che in realtà quella con Andrea Iannone non è solo un’amicizia ma una frequentazione: “Lui è una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà”.

D’altronde la cantante è reduce da una storia d’amore molto importante con il collega Marracash a cui è ancora legata da un effetto profondo (“l’effetto che mi ha fatto lui non me l’aveva mai fatto nessuno”, ha dichiarato non molto tempo fa).

Un affetto quello di Elodie corrisposto dal rapper che, sempre non tanto tempo fa, ha affermato: “Difficile spiegare il rapporto con Elodie per la gente abituata a caselle predefinite. Non è una relazione come la si intende là fuori, ma ci vogliamo bene, molto bene”.