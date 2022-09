Elodie, testo e significato (segreto) di “Proiettili” con Joan Thiele

Fonte: Getty Images Venezia 79, Elodie sbarca in minigonna. Ma lo scollo a cuore trionfa su tutto

Un video in bianco e nero, con Elodie che appare come una vera e propria visione: bellissima, con la voce graffiante e un completo spezzato e scuro. È uscito Proiettili, il nuovo singolo della cantante, al quale ha lavorato insieme alla cantautrice Joan Thiele. Un brano profondo e intenso, che è anche il tema principale di Ti mangio il cuore, il film con Elodie presentato in concorso a Venezia nella sezione Orizzonti.

Elodie, il nuovo singolo Proiettili insieme a Joan Thiele

Una voce profonda e intesa, una location che richiama le ambientazioni del film Ti mangio il cuore, Elodie e Joan Thiele completamente vestite di nero. Sono queste le prime suggestioni che emergono guardando il videoclip di Proiettili. La canzone è il tema della colonna sonora originale del film Ti mangio il cuore, che è stato presentato nella sezione Orizzonti alla 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Mentre la pellicola sbarca al cinema a partire dal 22 settembre, il brano, che è stato scritto da Elodie ed Elisa, è uscito in versione digitale il 16 settembre.

Le due protagoniste assolute sono Elodie e Joan Thiele, dirette da Roberto Ortu per la produzione di Borotalco.tv. Entrambe vestite di nero: Elodie nel videoclip ha sfoggiato un top bustino e una gonna, mentre Joan Thiele pantaloni e giacca. Da sottolineare gli omaggi che il video fa al lungometraggio Ti mangio il cuore, espressi attraverso la scelta dell’ambientazione in cui è stato girato, la Salina di Santa Margherita di Savoia, e lo stile in bianco e nero.

Il focus è soprattutto sulla voce di Elodie e su un testo struggente e potentissimo.

Elodie il testo e il significato segreto di Proiettili

Il testo di Proiettili deve essere compreso alla luce della pellicola di cui è colonna sonora ufficiale, ovvero Ti mangio il cuore: la prima prova di Elodie come attrice, che l’ha vista anche sbarcare al Lido di Venezia per la 79esima edizione della Mostra del Cinema.

Il film, infatti, racconta di due famiglie e di un antico conflitto che ne ha segnato la storia. Ambientato nella campagna pugliese, girato in bianco e nero, parla di malavita e di una guerra che si riaccende tra i Malatesta e i Camporeale. Il tutto per un amore che non dovrebbe esistere, ma che è sbocciato tra Andrea, erede dei Malatesta (portato sullo schermo da Francesco Patanè), e Marilena (Elodie), moglie del boss dei Camporeale. Una storia fatta di violenza e passione, che è tratta dall’omonimo libro inchiesta scritto da Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Il significato segreto del testo, quindi, racconta molto chiaramente di quell’amore, del coraggio di germogliare nel bel mezzo della violenza, di protezione “oltre il sangue, solo per amore”. Parole intense e struggenti, che danno forza, anche grazie all’interpretazione intensa di Elodie che sembra calarsi alla perfezione nelle frasi che canta. E senza dubbio per cantare l’amore, così come per cantare di coraggio e forza, in maniera credibile bisogna aver vissuto le emozioni sulla propria pelle, per restituirle – anche in contesti molto differenti – facendo immedesimare gli altri.

Proiettili

Nella notte sento colpi

Le parole son pistole

Volano lontane

Luci spente, una bambina

Si nasconde tra le note

Gioca a far la regina

Proiettili come canzoni

Veloci nella luce, resto senza voce

Prometterò che il sole sorge sempre

Anche se poi non brucia

Il sale mi fa bene, non perdo la fiducia

Resterò vicina sempre più al mio sogno

Che la paura è un viaggio e forse ne ho bisogno

Per essere pronta ad avere coraggio

Buttarmi dentro al fuoco senza avere caldo

E corro verso me

So che vi raggiungerò

Senza tracce

Senza regole

E corro verso me

So che vi proteggerò

Oltre il sangue

Solo per amore

Proiettili come intenzioni

Attraversano memorie senza interruzioni

Prometterò che un fiore

Nasce anche dove la terra brucia

Che l’acqua mi fa bene

Non perdo la fiducia

Resterò vicina sempre più al mio sogno

Rischiare è come un gioco e forse ne ho bisogno

Per essere pronta ad avere coraggio

Cammino dentro al fuoco senza caldo

E corro verso me

So che vi raggiungerò

Senza tracce

Senza regole

E corro verso me

So che vi proteggerò

Oltre il sangue

Solo per amore.