Tapiro a Diletta Leotta per il caso Eleonora Abbagnato: “La malizia sta negli occhi di guarda”

Fonte: Striscia la notizia Tapiro a Diletta Leotta per le parole di Eleonora Abbagnato

Diletta Leotta ha finalmente rotto il silenzio sul caso Eleonora Abbagnato. La nota ballerina ha accusato la conduttrice di Dazn di aver messo “il sedere in faccia” a suo marito Federico Balzaretti, con cui ha lavorato insieme per due anni. Uno sfogo piuttosto duro che ha generato un grande dibattito sul web e che ha spinto Striscia la notizia a consegnare il Tapiro d’oro alla moglie di Loris Karius.

La risposta di Diletta Leotta a Eleonora Abbagnato

Striscia la notizia ha deciso di consegnare un Tapiro d’oro a Diletta Leotta – l’undicesimo per la 33enne – dopo le parole di Eleonora Abbagnato. “Quando mio marito lavorava in tv con una bella ragazza ero molto gelosa – aveva raccontato l’étoile nel programma tv di Alessia Marcuzzi, Obbligo o verità – Gli facevo imitazioni, scenate. Lei gli metteva il c**o in faccia. Io non ho le sue forme purtroppo”.

Nel salotto di Monica Setta, a Storie di donne al bivio, Eleonora aveva rincarato la dose: “A Milano mi capitò di incontrare la Leotta che, lavorando a Dazn con Federico, mostrava di avere con lui una confidenza eccessiva. Scattai subito e mi presentai in modo formalissimo: “Piacere sono sua moglie”. Diletta ha quelle curve che io non ho, ma furono i meme che giravano sul web, raffiguranti lei e mio marito in love, a farmi diventare matta”.

Ora è arrivata la replica ufficiale di Diletta Leotta: “La malizia sta negli occhi di chi guarda. Io ho sempre lavorato con grande professionalità e leggerezza, perché serve anche leggerezza”. Poi ha approfittato delle telecamere del tg satirico per invitare ufficialmente Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti nel suo podcast Mamma Dilettante.

“Così creiamo una bella rete tra donne. Dobbiamo essere empatiche e solidali tra di noi. Loro hanno una famiglia stupenda: non vedo l’ora di vederli e fare una bella intervista”, ha precisato.

Indubbiamente una reazione elegante e di classe quella di Diletta, che ha deciso di porgere l’altra guancia senza alimentare ulteriormente la polemica. Ad onor del vero c’è da dire che anche Eleonora Abbagnato aveva smorzato i toni in una recente dichiarazione rilasciata al settimanale Chi.

La ballerina aveva fatto dietrofront precisando che la sua era una battuta, che non ha mai insinuato che la Leotta ci abbia provato con suo marito o che ci sia stato qualcosa.

“Ha anche scherzato sul fatto che la Leotta fosse formosa e lei no – ha scritto la rivista – E tiene a ribadire di non avere nulla contro Diletta. Si è resa conto, forse, che le sue parole hanno assunto un peso”.

La storia d’amore tra Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si sono conosciuti nel 2010 ad una cena con amici in comune. Si sono sposati l’anno successivo, dopo una romantica proposta di matrimonio a Parigi da parte dell’ex calciatore.

Oggi la ballerina e suo marito hanno due figli, Julia e Gabriel, ma vivono anche con le altre due figlie che Balzaretti ha avuto da un precedente rapporto: “Lucrezia e Ginevra sono figlie mie dal primo giorno che le ho volute con noi a casa”, ha raccontato Eleonora.

L’étoile palermitana ha spiegato che, per amore, si è dovuta anche scontrare con la sua famiglia: “Anche se mia madre era contraria ho scelto di sposare insieme a Federico anche le sue ragazze all’epoca bambine”.

Se c’è la possibilità di allargare la famiglia? “Gabriel me lo chiede, vorrebbe un fratellino perché le donne sono la maggioranza a casa nostra, ma non penso di accontentarlo. Stiamo già bene cosi”.