Diletta Leotta ha inaugurato il nuovo anno sulle Dolomiti, e per farlo ha scelto proprio la nuance regina del 2026: tutti i dettagli degli outfit Cloud Dancer inspired della conduttrice

IPA Diletta Leotta, 10 look che celebrano la sua sensualità senza rivali

Questo 2026 sembra decisamente essersi aperto nel verso giusto per Diletta Leotta la quale, dopo aver trascorso un favoloso Natale vista mare in quel di Dubai, è partita immediatamente per la montagna: in fondo non esiste maniera migliore di accogliere il nuovo anno che con una breve pausa dalla routine in compagnia delle proprie persone del cuore.

Accanto a lei ci sono ovviamente Loris Karius e la piccola Aria, insieme agli amici più intimi. Un momento di vita senz’altro speciale, questo, che la vede felicemente in attesa del suo secondo figlio con il portiere tedesco. La meta a far da sfondo a quelli che un giorno non troppo lontano saranno dolcissimi ricordi? L’esclusivo Hotel Selva di Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti, tra piscine riscaldate, ricche cene e panorami mozzafiato. Che look avrà scelto il volto di DAZN per godersi la neve? Scopriamolo insieme.

Diletta Leotta, gli outfit sulle Dolomiti sono tutti nel segno del bianco

Il colore cardine del 2026 ci è giunto con largo anticipo ancor prima di Natale, generando grande stupore — e, in alcuni casi, scontento — collettivo: a ricorrere in questo nuovo anno alla sua alba sarà il Cloud Dancer, inaspettato neutro, un bianco freddissimo, per intenderci, che promette di distribuire sollievo tutt’attorno.

Una scelta più che ponderata che Pantone ha preso guardando al periodo storico corrente, che vuole proporsi come una boccata d’aria fresca facile da indossare, per godere di una istantanea sensazione di serenità. Ed ecco che, superato il primo scetticismo, star e fashion addicted hanno preso ad indossare l’attuale nuance regina all’ordine del giorno: non ha certo fatto eccezione Diletta Leotta, sempre attentissima alle tendenze e che pare apprezzare particolarmente questa moda.

Per la sua vacanza sulle Dolomiti, amata tradizione che porta avanti dal lontano 1998, come testimoniano i teneri scatti d’infanzia postati nelle Instagram Stories, la conduttrice sportiva ha scelto proprio una sequenza di mise total white.

Nel nutrito carosello poco sopra possiamo ammirare la futura mamma bis sorridente in mezzo alla neve, con addosso pantaloni e pelliccia bianchi abbinati a dolcevita e cappellino neri coordinati.

Qualche scatto dopo eccola invece in un delizioso look sporty chic, con tanto di pancione a vista, composto da pantaloni di tuta, bralette, manicotti e Mou boots tutti color crema. Contrastava i capi soltanto la favolosa micro bag marrone di Versace con tigri gioiello sul manico.

Diletta Leotta, il primo look del 2026 per “Fuoriclasse” è sparkling

Se in montagna Diletta Leotta sceglie il bianco, come abbiamo appena visto, nello studio di Fuoriclasse preferisce brillare in altro modo: in occasione della prima puntata del live show a tema calcio del 2026 la regina di DAZN ha indossato un completo in tweed coperto di paillettes variopinte, rigorosamente firmato Missoni.

La vediamo ritratta in una posa sensuale indossare un blazer oversize dal taglio a doppiopetto abbinato a minigonna a vita alta, con sotto un body dallo scollo rotondo, e dei collant velati neri insieme al paio di sandali con cinturino alla caviglia e tacco rossi fuoco.

