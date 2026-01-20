Nello studio di Fuoriclasse Diletta Leotta ha lasciato tutti senza fiato grazie ad un abitino fasciante e pieno zeppo di frange, con tanto di pancione in primo piano: i dettagli del look

IPA Diletta Leotta

Perché, nella scelta dei pezzi imprescindibili su cui fondare il proprio guardaroba, il bianco ha sempre così tanto successo? Forse perché è concepito come una tela neutra su cui costruire praticamente ogni look, una specie di collante, capace di saldare insieme le sfumature più diverse e apparentemente estranee. Forse perché apporta la giusta dose di pace, calma e tranquillità alla routine di ogni giorno. Lo sa perfettamente Diletta Leotta, che lo sceglie spesso e volentieri nel suo tempo libero ed anche sul piccolo schermo. L’ultima volta? Nello studio di Fuoriclasse, su Dazn.

Diletta Leotta in total white: frange e pancione a vista a Fuoriclasse

Mai come quest’anno Diletta Leotta è sembrata decisa a sfoderare il meglio del suo armadio, esplorando le tendenze più calde (e a volte persino letteralmente) dell’inverno 2026. Di tanto in tanto addirittura contemporaneamente.

Per l’ultima puntata di Fuoriclasse la conduttrice ha scelto di puntare nuovamente su uno dei suoi cavalli di battaglia, ossia il total white, da sempre — ma un po’ più da quando il Cloud Dancer è stato eletto Colore Pantone del 2026 — simbolo di eleganza, calma, raffinatezza e purezza.

Eccola dunque, con tanto di pancino a vista, fasciata in un un sensuale mini dress bianco particolareggiato da lunghissime frange poste sull’orlo, lasciate libere di oscillare lungo le gambe. Dalla silhouette pulita e aderente, con scollo a fascia e dotato di spalline sottili, il modello abbracciava delicatamente la silhouette del volto di Dazn, esaltandola, in un perfetto accordo tra eleganza e femminilità.

Completavano il look un paio di sandali con tacco e cinturino alla caviglia color argento, una piega liscia impeccabile ed un make-up luminoso e naturale.

Diletta Leotta, aspre critiche per “Don Matteo 15”: il motivo

Un programma da condurre a cadenza settimanale, la radio, un secondo figlio in arrivo e pure un ruolo presso una delle fiction più amate di Canale 5: il 2026 di Diletta Leotta è partito decisamente con il botto.

La 15esima stagione di Don Matteo è finalmente iniziata, per la somma gioia dei fan più accaniti, che da più di un anno attendevano di poter scoprire il destino dell’erede di Terence Hill nei panni di Don Massimo, insieme a quello di tutti gli altri protagonisti che nel tempo hanno saputo conquistare il cuore dei telespettatori. Ma, questa volta, tra Raoul Bova, Nino Frassica, Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini c’è anche la conduttrice sportiva. Un nuovo ingresso a sorpresa, che in molti però hanno aspramente criticato: il motivo? È subito spiegato.

Pare che la colpa sia tutta della fan base dei Mezzanottini (dalla fusione di Giulia Mezzanotte e Diego Martini), che non ha perso l’occasione per giudicare negativamente l’arrivo di lei nel ruolo di terzo incomodo nella coppia che sostiene. Comprensibile? Decisamente.