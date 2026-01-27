Diletta Leotta, il total black scintillante da vera “Fuoriclasse”

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Diletta Leotta, 10 look che celebrano la sua sensualità senza rivali

Nuova domenica sera, nuovo appuntamento con Fuoriclasse: a partire dallo scorso settembre Diletta Leotta è al timone di un programma tutto suo, quello di punta di DAZN, a dire il vero, interamente dedicato all’analisi e al racconto della Serie A Enilive. Tra tecnica calcistica e intrattenimento, nello studio si discutono i big match del weekend ma non mancano nemmeno i momenti di glamour: quale favoloso look avrà sfoggiato questa volta la padrona di casa? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

Diletta Leotta, strass, satin e velluto nello studio di “Fuoriclasse”

Dal bianco al nero: da buona fashion addicted Diletta Leotta non sbaglia un colpo, e passa dal celebrare il Cloud Dancer grazie ad un look candido con frange alla potenza immortale del total black.

Sotto la guida del suo stylist di fiducia Nicolò Grossi, per l’ultima puntata di Fuoriclasse la cronista sportiva ha scelto un abitino corto dal taglio blazer, nero, interamente realizzato in velluto — esattamente come moda comanda — ma non senza la giusta dose di scintillio: ecco sul modello Redemption monopetto dai revers satinati a contrasto spiccare delle applicazioni preziose, poste verticalmente sul capo, per dare slancio e luce alla figura.

Completavano la mise da assoluta protagonista dello studio dei collant scuri leggeri, un paio di vertiginose mules nere laccate (anch’esse del brand italiano) e dei gioielli sottili in argento firmati Tiffany & Co.

Piega leggermente mossa e make-up naturale, con focus sullo sguardo, finivano poi in bellezza.

Diletta Leotta non rinuncia all’allenamento in gravidanza e il web si infuria

È trascorso appena più di un mese dal lieto annuncio della seconda gravidanza di Diletta Leotta, che insieme al portiere tedesco Loris Karius attende impazientemente l’arrivo di un fratellino — o, almeno, così si dice da quel cuoricino azzurro in riva al mare — per la piccola Aria.

“Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, aveva scritto la conduttrice siciliana su Instagram, a corredo di un tenerissimo scatto di famiglia, nel salotto di casa addobbato per Natale.

Di lì in poi non ha più nascosto il pancione, anzi, mettendolo in risalto grazie ad outfit all’ultimo grido nella quotidianità come anche in tv, senza rinunciare mai alla sua passione per il fashion o a quel tocco di sensualità che non guasta.

Da buona sportiva, però, la conduttrice a quanto pare non intende fare a meno neanche alla razione settimanale di palestra: eccola infatti sui social condividere spesso e volentieri video in cui si allena, rigorosamente seguita da un personal trainer, immersa tra pesi, macchinari e manubri. “La grinta di una donna incinta è un’altra cosa”, ha detto lei a riguardo.

Nei commenti sottostanti, tra i numerosi complimenti e gli auguri, non si sono fatti attendere poi molto i followers dubbiosi e le rispettive critiche: “Ma non fa male in gravidanza fare sforzi così pesanti?”, hanno tuonato i più gentili. Pareri discordanti simili erano comparsi anche sul profilo dell’atleta olimpionica Federica Pellegrini, che aveva condiviso il suo workout col pancione, dividendo le opinioni. Non sarà forse giunto il tempo di risparmiarsi sterili polemiche di questo tipo?

