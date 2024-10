Chi è Federica Sabatini, Giulia in Don Matteo 14

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Federica Sabatini

Ci siamo, buone notizie per gli appassionati delle fiction: Don Matteo 14 torna in onda a partire da oggi – giovedì 17 ottobre 2024 – alle 21:30 su Rai 1. Tra gradite conferme e nuovi ingressi nella serie ambientata a Spoleto, vedremo ancora Raoul Bova nei panni di Don Massimo mentre Federica Sabatini, Gaia Messerklinger ed Eugenio Mastrandrea come new entry del cast.

A crescere è ovviamente la curiosità circa la nota interprete italiana, Federica Sabatini, già celebre agli occhi del pubblico per essere apparsa in Suburraeterna (sequel di Suburra) come Nadia. Cosa sappiamo su di lei? È presto detto.

Chi è Federica Sabatini

Nata a Roma il 23 gennaio 1992 e fidanzata con l’attore Teodoro Giambanco, Federica Sabatini si è avvicinata alla recitazione da diciottenne, nel 2010, iniziando la propria formazione presso il C.I.A.P.A. e seguita dalla coach Gisella Burinato. Dal 2013 al 2015 ha completato il percorso di studi nel Centro Sperimentale di Cinematografia della capitale. Il suo debutto sul piccolo schermo era in realtà già avvenuto nel 2011 con la serie tv Sangue Caldo, seguito subito poi da Baciati dall’amore, Donne in gioco e Rex. Il successo, però, arriva solo nel 2016 quando la giovane prende parte nei cast di Tutti insieme all’improvviso e Un passo dal cielo 4.

Nel mentre Federica Sabatini approda anche sul grande schermo, grazie a film quali Fortunata e Saremo giovani e bellissimi, di Letizia Lamartire . L’anno della svolta è però il 2019, quando la trentaduenne ottiene una parte nella pellicola Liberi di scegliere ed entra a far parte del cast di Suburra.

All’interno della celebre serie veste i panni di Nadia, personaggio che interpreterà poi anche nella terza ed ultima stagione e riprenderà nel sequel del 2023, Suburraeterna. Nell’estate 2020 Federica approda invece su Sky, con un ruolo nel film I Liviatani, con Riccardo Papa alla regia. Nel 2021, ancora, fa il suo ingresso nella seconda stagione della nota serie televisiva spagnola Toy Boy come Rania.

A tale incarico di rilievo seguono quelli nei film Sulle nuvole e Tutti a bordo nel 2022. Un’esperienza del tutto inedita è quella che avrà inizio per tutti noi stasera, con il suo debutto nel cast della fiction Don Matteo 14, nella quale la si vedrà nelle vesti di Giulia Mezzanotte.

Federica Sabatini è Giulia Mezzanotte in “Don Matteo 14”

Il nuovo personaggio interpretato dall’attrice romana in Don Matteo 14 è quello di Giulia Mezzanotte, nientemeno che la sorellastra di Don Massimo (Raoul Bova), con la quale però l’erede di Terence Hill non ha rapporti da parecchio tempo. A segnare l’allontanamento è stato un evento traumatico, in seguito al quale l’uomo non è mai stato in grado di perdonarla. In questa nuova stagione Giulia sarà costretta a cercare l’aiuto del fratello, eppure la strada verso la riconciliazione apparirà lunga e tortuosa. Preziosa sarà la complicità di Natalina, a fare da mediatrice tra i due.

Federica Sabatini comparirà nel nuovissimo ruolo a partire dalla prima puntata: verrà trovata stesa a terra nei pressi dell’entrata della chiesa di Spoleto, a quanto sembra in fin di vita dopo aver subito una violenta aggressione. L’episodio riaccenderà la complessa dinamica della relazione fraterna e porterà alla luce alcuni segreti emersi dal passato di Don Massimo.