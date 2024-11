La Talpa a rischio chiusura anticipata: l’indiscrezione sullo show

Fonte: IPA Diletta Leotta

Rischio di chiusura anticipata per La Talpa: il reality show condotto da Diletta Leotta, tornato in onda dopo le fortunate edizioni sotto la guida da Paola Perego, sarebbe destinato a terminare prima del tempo. L’indiscrezione è stata lanciata dal giornalista Giuseppe Candela, che sulle pagine di Dagospia ha annunciato la possibilità della conclusione del programma e la strategia di Mediaset per correre ai ripari.

La Talpa rischia di chiudere: l’indiscrezione

Doveva essere uno dei programmi di punta di Mediaset – almeno così era stato annunciato dalla rete – eppure qualcosa non ha funzionato. Gli ascolti non hanno premiato La Talpa – Who is the mole, il reality show condotto da Diletta Leotta, complice una collocazione non troppo felice in palinsesto, nonostante i cambi di programmazione con il Grande Fratello.

Stando alle indiscrezioni diffuse da Dagospia il programma sarebbe a rischio chiusura anticipata. Ad annunciarlo è stato il giornalista Giuseppe Candela, che ha fatto sapere sulle pagine del sito che “il reality con Diletta Leotta è crollato al 10% di share, numeri troppo bassi per trasmettere le ultime tre puntate”.

Una notizia che potrebbe non piacere alla conduttrice, che prima dell’inizio della trasmissione aveva dichiarato: “Ho sempre desiderato misurarmi con l’intrattenimento, mi stimola, sono orgogliosa e piena di energie positive. Certo gli ascolti sono fondamentali, ma sono sicura che stiamo facendo un bel lavoro su questo progetto e sono soddisfatta, siamo instancabili e stachanovisti”.

Secondo Candela i vertici Mediaset avrebbero già preso una decisione drastica per correre ai ripari: accorpare gli episodi finali in una sola serata, o al massimo in due puntate. Dopo l’entusiasmo iniziale – la prima puntata aveva registrato il 14.04% di share, con numeri che facevano ben sperare – gli ascolti sono drasticamente calati fino ad arrivare al 10.57% di share per 1.5 milioni di spettatori della terza puntata, che si è dovuta scontrare con L’amica geniale.

Non i risultati sperati per il reality show, che potrebbe non arrivare alla puntata finale prevista per il 9 dicembre: se le indiscrezioni diffuse dal sito di Roberto D’Agostino dovessero rivelarsi esatte, la trasmissione potrebbe chiudere i battenti prima del previsto, il 25 novembre o il 2 dicembre.

I motivi dietro la (presunta) chiusura

Al momento si tratta di indiscrezioni e il condizionale è d’obbligo, ma una cosa è certa: la nuova edizione de La Talpa non è riuscita a catturare l’attenzione del pubblico come la rete auspicava. L’operazione nostalgia non ha sortito gli effetti sperati, sebbene in tantissimi attendessero con ansia il ritorno del reality, che era stato annunciato in più di un’occasione per poi sparire dai palinsesti tv.

Nella nuova edizione è evidente che qualcosa non ha funzionato: se le precedenti edizioni andavano in onda in diretta, con i dibattiti in studio e il televoto, questa stagione ha proposto un format diverso, registrato e senza interazioni con il pubblico, che evidentemente si aspettava un’edizione più simile alle originali. Anche la scelta delle location non ha convinto gli spettatori, abituati ai luoghi lontani e affascinanti degli anni d’oro.

Del resto anche Diletta Leotta non ha brillato nella sua conduzione, risultata scialba e senza brio: un risultato quindi che non sorprende, tra tanti errori e poca (ma davvero poca) adrelina, vera anima del programma.