Ascolti tv del 18 novembre, La Talpa si scontra di nuovo con L’amica geniale 4

La serata televisiva di lunedì 18 novembre ha visto di nuovo scontrarsi L’amica geniale 4, in onda su Rai 1, e La Talpa, condotta su Canale 5 da Diletta Leotta. Il confronto, in termini di ascolti tv, è spietato.

Settimana scorsa Diletta Leotta con La Talpa è stata sconfitta, il pubblico televisivo ha preferito L’amica geniale arrivata alla quarta e ultima stagione. Nella puntata andata in onda ieri, intitolata I compromessi, Lila e Lenù si sono ritrovate nel quartiere dove entrambe sono cresciute. Lila non se ne è mai andata ed benvoluta da tutti per la sua generosità. Dopo la titubanza iniziale, Lenù dà nuovamente fiducia all’amica ritrovata, tanto da affidarle le sue bimbe mentre è a New York con Nino. Al ritorno dal viaggio, le due amiche sono entrambe incinta.

Su Rai 3 Massimo Giletti ha condotto Lo Stato delle Cose dove si è occupato dell’attualità politica e delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Umbria. Su Rete 4 a Quarta Repubblica Nicola Porro ha affrontato il tema delle piazze calde e le violenze contro la polizia a Torino. A seguire, l’inchiesta sugli appalti in Campidoglio e le ultime novità sul caso Striano. Infine, un ampio focus sulle prime mosse dell’amministrazione Trump.

