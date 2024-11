Grande Fratello e La Talpa si spostano: come cambia la programmazione Mediaset

Cambio di programmazione su Canale 5. Mediaset ha deciso di invertire la messa in onda de La Talpa e del Grande Fratello, i due reality di punta della rete che non hanno ottenuto gli ascolti sperati, almeno finora. Per lo show di Diletta Leotta si tratta solo della seconda puntata, in fondo, e lo spostamento al lunedì sera contro la nuova stagione de L’Amica Geniale certamente sarà un bel banco di prova. E Signorini? Probabile il tentativo di racimolare qualche percentuale di share in più.

La Talpa e il Grande Fratello si invertono

Il pubblico di Canale 5 ormai è ben più che abituato ai cambi di programmazione decisi da Mediaset, spesso all’ultimo momento. Lo abbiamo visto più volte durante la scorsa edizione del Grande Fratello, show condotto da Alfonso Signorini che sembra ormai non riuscire a ingranare in fatto di ascolti. Se è vero che il lunedì è da sempre la sua serata d’elezione, lo è altrettanto l’esigenza di provare continui cambi di palinsesto per risollevarne le sorti, tentando di racimolare qualche punto percentuale di share in più. Gli esperimenti precedenti non hanno sempre sortito l’effetto voluto e, visto il calo di quest’ultima edizione, questo sembra un nuovo tentativo di “sfuggire” alla concorrenza spietata di Rai 1.

Ed ecco che, ancora una volta, cambia tutto. La Talpa di Diletta Leotta, la cui prima puntata è andata in onda lo scorso martedì, prende il posto del Grande Fratello spostandosi alla sera di lunedì 11 novembre mentre il reality condotto da Alfonso Signorini slitta a martedì 12 novembre. La conduttrice siciliana dovrà vedersela, dunque, con il primo episodio de L’Amica Geniale, serie di enorme successo giunta alla sua quarta stagione, quella conclusiva. Che sarà seguitissima non vi è alcun dubbio: un bel banco di prova per la Leotta e uno show che non ha convinto fino in fondo.

Grande Fratello tra ascolti in calo e critiche

Il Grande Fratello, nonostante un pubblico affezionato al longevo reality show di Canale 5, è giunto come a un punto morto. Gli ascolti non decollano e le dinamiche che si creano nella Casa per certi versi risultano forzate, talvolta eccessive. Il pensiero va, ovviamente, alla coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, protagonisti di siparietti al limite della volgarità che non sono affatto piaciuti sia dentro che fuori dalle mura più spiate d’Italia. Intanto proprio Shaila è stata nominata ed è al televoto con Clayton Norcross e Mariavittoria Minghetti. Ma è un televoto senza eliminazione.

La Talpa di Diletta Leotta non convince

Un programma che potremmo definire cult è tornato in onda dopo 16 anni, ma ha cambiato completamente volto. Forse è proprio per questo che La Talpa, sul quale le aspettative erano altissime, ha deluso buona parte del pubblico che si è sintonizzato per vedere Diletta Leotta alle prese con la sua prima conduzione di questo tipo. Un passo importante, forse più lungo della gamba. La Talpa ha lasciato impressi nella memoria momenti al cardiopalma, liti furibonde, prove al limite e protagonisti di pregio – su tutti l’eccezionale Franco Trentalance – e tutto con il bello della diretta e una padrona di casa, Paola Perego, che non perdeva neanche un colpo. Le puntate registrate non potranno mai sortire lo stesso effetto, ma in fondo è andata in onda solo la prima puntata. Potrebbe ancora sorprenderci.