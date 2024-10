Il Grande Fratello salta al lunedì: cosa va in onda al suo posto

Fonte: IPA Alfonso Signorini e Diletta Leotta

Il Grande Fratello salta al lunedì e si sposta al martedì per fare spazio a… Diletta Leotta e a La Talpa. Queste sono le ultime indiscrezioni sui palinsesti Mediaset, che ancora una volta toccano il Grande Fratello in particolare, il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Perché il Grande Fratello cambia giorno

Da metà novembre, secondo quanto anticipato da TvBlog, il Grande Fratello cambia il giorno di messa in onda. L’appuntamento fisso al lunedì fa spazio a La Talpa, lo show pronto a tornare in onda dopo anni con la conduzione di Diletta Leotta. Non è la prima volta che il GF viene toccato da numerosi cambi di programmazione, considerando che è stato già praticamente dimezzato, saltando l’appuntamento doppio del giovedì. Che, però, dovrebbe tornare dopo Natale.

Dal prossimo 12 novembre, dunque, il Grande Fratello va in onda di martedì, mentre l’11 novembre dovrebbe andare in onda La Talpa. Perché questo cambio di programmazione? “C’è timore che Don Matteo possa affossare la Talpa“, fa sapere TvBlog: ecco che lo scontro di ascolti è servito con L’Amica Geniale 4 in Rai. Ma le sorprese dei palinsesti Mediaset non sono ancora finite: dopo l’ultima puntata di Io Canto Generation, va in onda This is Me, gli Speciali di Verissimo e Amici. Un programma per cui c’è una grande curiosità e attesa, firmato da Maria De Filippi con Silvia Toffanin.

La Talpa, cosa sappiamo dello show condotto da Diletta Leotta

La Talpa è un grande classico della televisione. Dopo anni di assenza dai palinsesti, una nuova edizione dello show è pronta a tornare: la formula, come anticipato da Pier Silvio Berlusconi stesso, è più innovativa e sperimentale che mai. La Talpa – Who is the mole è il reality show pronto ad andare in onda su Mediaset Infinity e Canale5, con una modalità di visione diversa dal solito. “Dimenticate quella che abbiamo già visto. Quest’edizione sarà molto innovativa, oserei dire sperimentale. Una scelta che potrebbe anche avere un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale5, ma riteniamo sia un segno di modernità necessario”, aveva detto Berlusconi.

Il cast è piuttosto ricco: Gilles Rocca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Andrea Preti, Alessandro Egger, Marco Melandri, Ludovica Frasca, Lucilla Agosti, Andreas Muller e Veronica Peparini ed Elisa Di Francisca. Sulla nuova edizione, la Leotta ha spiegato che “pensavo che organizzare il matrimonio sarebbe stata la cosa più impegnativa della mia vita. E invece no: ora so che è organizzare La Talpa“, ironizzando in un’intervista a TV Sorrisi & Canzoni.

Nemmeno lei sa chi è La Talpa, quindi fa ipotesi come tutti. Lo show è stato pensato per offrire contenuti nuovi e sfide piuttosto difficoltose. “Non voglio fare spoiler ma vi dico che non saranno prove facili per chi soffre di vertigini. O di claustrofobia. O non è super allenato fisicamente. O non sopporta il freddo e il caldo estremi. I concorrenti dovranno superare tutte le difficoltà immaginabili. E non solo. (…) La gestione dei soldi. Ogni volta che sbaglieranno, il montepremi cala e si scateneranno i litigi”.