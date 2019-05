Chi sono Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, i figli di Alessia Marcuzzi

editato in: da

Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, a dispetto della giovane età e proprio come veri baby vip, si dividono tra impegni scolastici e vita privata seguendo le orme della mamma più “vulcanica” della tv. Figli di Alessia Marcuzzi, nati rispettivamente dalle relazioni col calciatore Simone Inzaghi e l’istrionico talent scout Francesco Facchinetti, non temono di mostrare carattere e una discreta personalità attraverso gli scatti pubblicati di frequente sui social.

Classe 2001, Tommaso Inzaghi, maggiorenne solo da qualche mese e volto particolarmente noto su Instagram, con numeri degni dei migliori influencer, si divide tra Roma e Londra, fermamente intenzionato a diventare un calciatore professionista, esattamente come il papà, pur seguendo lezioni di regia, business media e fotografia. Discreto, bello e tenebroso, non è ancora comparso in tv e a quanto sembra non ha nessuna intenzione di farlo, almeno per ora!

Il giovane vip di “casa Marcuzzi”, si diletta dunque a postare regolarmente sul suo profilo Instagram scatti di vita quotidiana, la stessa che potrebbe vivere un adolescente qualunque che si divide tra amore, amici, impegni scolastici e sportivi. Non ama ostentare né apparire, potrebbe sembrare forse un ragazzone po’ schivo, ma quando si ritrova tra le braccia della mamma più nota della tv, ritorna ad essere l’affettuoso cucciolo di casa che abbiamo visto più volte sui social della stessa Alessia.

Mia Facchinetti invece, seppur la giovane età (ha compiuto 7 anni a settembre), rivela un carattere esuberante e un po’ civettuolo, rappresentando in pieno i tratti caratteristici di mamma e papà. Figlia di Francesco Facchinetti, bionda e longilinea, somiglia ad Alessia in tutto e per tutto, pur conservando l’allegria e la spensieratezza tipica del nostro amato “Capitan Uncino”. Soprannominata affettuosamente “Snipul”, ama comparire nel profilo Instagram della mamma esibendosi in pose degne di una vera baby vip!

Vitale, briosa e inarrestabile, nonostante cresca a vista d’occhio, evidenziando una personalità forte e decisa, come tutti i bambini della sua età, ama lasciarsi andare alle coccole di mamma e papà facendosi ritrarre con spontaneità, anche nei momenti più teneri. Chissà se tra qualche anno la vedremo comparire proprio come Alessia nel cast delle Iene. Noi non abbiamo dubbi!