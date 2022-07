Alessia Marcuzzi a Londra per la laurea del figlio Tommaso. E Mia la segue: la foto su Instagram

Fonte: IPA Palinsesti Rai, Alessia Marcuzzi: il bustino di pizzo bianco è strepitoso

Alessia Marcuzzi è volata a Londra con la piccola Mia per la laurea del suo figlio maggiore, Tommaso. Orgogliosa come ogni mamma, la conduttrice, che a settembre debutterà su Rai 2 con Boomerissima, ha condiviso su Instagram gli scatti del grande giorno. Intanto Mia sembra ogni di più una copia della sua mamma.

Alessia Marcuzzi a Londra per la laurea del figlio

Mentre tutte le altre vip postano selfie a mare in questo caldo weekend di fine luglio, Alessia Marcuzzi, dalla uggiosa Londra, ha condiviso degli scatti familiari davvero d’eccezione. La conduttrice, infatti, è volata nella capitale inglese con la figlia Mia per la laurea del suo primogenito, Tommaso, nato dall’amore con Simone Inzaghi. Classe 2001, il ragazzo ha solo 21 anni e si è appena laureato alla University of Westminster, a Londra.

Orgoglio di mamma Alessia, che ha postato numerose foto tra post e stories su Instagram, Tommaso Inzaghi indossava un elegante completo grigio, e sopra la classica toga da laureando con il tocco. La Marcuzzi ha scelto un outfit total white, così come la piccola Mia Facchinetti, che ha “imitato” la mamma nel look, e ha posato con l’adorato fratello per numerosi scatti social.

Proprio nelle scorse settimane la conduttrice, che debutterà a novembre su Rai 2 con Boomerissima, aveva svelato che le sarebbe piaciuto avere il figlio nel suo nuovo programma: “Forse sì. Lo spero. Farò di tutto per costringerlo. Del resto, l’idea del programma mi è venuta proprio dal confronto con lui” aveva svelato in una intervista al Giornale. “L’idea è nata da quei classici discorsi che si fanno a casa con i figli: ‘Ai miei tempi era diverso, la musica era più bella…’. E, poi, se viene lui magari si porterà pure i suoi amici”.

Dopo questo importante traguardo Tommaso deciderà di debuttare anche in tv? Chissà, non ci resta che attendere, i geni ci sono, il suo è certamente un volto telegenico.

Alessia Marcuzzi e l’amore per i figli Tommaso e Mia

Tommaso Inzaghi è più riservato, si è concentrato sui suoi studi, e si concede di tanto in tanto per qualche selfie con la mamma; la piccola Mia Facchinetti ha ereditato la vivacità di papà Francesco, canta benissimo, ed è praticamente una copia in miniatura della madre.

I figli per Alessia Marcuzzi sono la cosa più importante del mondo e per loro, dopo 25 anni a Mediaset, lo scorso anno ha deciso di prendere una pausa dalla tv. Dopo la pesante polmonite che aveva colpito Tommaso, finito in ospedale per qualche giorno, la conduttrice ha capito che nel corso degli anni le sue priorità sono cambiate.

Ora Alessia ha realizzato cosa vuole dalla vita, ha rinsaldato il rapporto con Tommaso e Mia, e superato ogni (presunta) crisi con il marito, Paolo Calabresi Marconi, è pronta a tornare in tv, in Rai. Intanto si gode ancora un’estate circondata dai suoi affetti più cari, prima di ricominciare, con spirito nuovo, l’avventura televisiva il prossimo novembre. E non vediamo anche noi l’ora di vederla finalmente in televisione: era ora.