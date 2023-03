Frasi d’auguri divertenti per la festa delle donne

Fonte: 123rf Frasi divertenti per la festa della donna. Le migliori citazioni e gli aforismi

L’8 marzo in tutto il mondo si festeggia la festa delle donne, una giornata dedicata al ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile. Dal 1946, come simbolo della ricorrenza, è stata introdotta la mimosa, fiore scelto perché di stagione, poco costoso e perché formato da tanti pallini uniti che rappresentano la forza delle donne unite. In Italia la prima manifestazione della festa delle donne si è svolta l’8 marzo 1972 in Piazza Campo de Fiori a Roma. La Festa della donna ha origine dai movimenti femminili politici di rivendicazione dei diritti delle donne di inizio Novecento. Per alcuni anni la giornata è stata celebrata in date diverse nei vari Paesi del mondo mentre, in seguito alla Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste del 1921 e alla decisione, presa in quella sede, di istituire la Giornata internazionale dell’operaia, è stata scelta ufficialmente la giornata dell’8 marzo. Alcuni pensano che il colore di questa festa si il giallo, come il fiore della mimosa, ma in realtà è il viola, colore che rappresenta la dignità e la giustizia sociale per le donne. Oggi, oltre alle manifestazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della discriminazione, l’8 marzo molte donne colgono l’occasione per passare una giornata con le amiche e gli uomini sono soliti regalare mimose alla colleghe, amiche, compagne o alle proprie madri. Per chi è alla ricerca delle parole più allegre e ironiche per festeggiare le donne che si conosce, con DiLei, trovate una selezione di frasi e aforismi divertenti per la festa della donna, perfette per fare degli auguri originali alla dolce metà, a un’amica o alla propria figlia.

Frasi d’auguri divertenti per la festa della donna

Si può celebrare una donna in molti modi, delle parole argute e simpatiche però riescono a strapparle anche un sorriso e sono la maniera più diretta per attirare la sua attenzione. Di seguito, qualche frase e aforisma divertente per fare gli auguri per la festa della donna.

Maschi, ricordatevi: quando un giorno nella corsa della vita una donna vi busserà alle spalle non è perché è rimasta indietro, è che vi ha doppiati. (Geppi Cucciari)

Quando un uomo esprime la sua opinione, è un uomo. Quando una donna esprime la sua opinione, è una stronza. (Bette Davis)

Le donne hanno le palle. È solo che le hanno un po’ più in alto, tutto qui. (Joan Jett)

Le brave ragazze vanno in paradiso. Le cattive ragazze vanno dappertutto. (Mae West)

Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà. Per fortuna non è difficile. (Charlotte Whitton)

Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi a un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi a una donna. (Margaret Thatcher)

Sono tosta, ambiziosa e so esattamente cosa voglio. Se questo mi rende una stronza, mi va bene. (Madonna)

La donna è come una bustina di tè, non si può dire quanto è forte fino a che non la si mette nell’acqua bollente. (Eleanor Roosevelt)

Quando faccio la brava, sto bene, ma quando faccio la cattiva, sto meglio. (Mae West)

Sulla scena facevo tutto quello che faceva Fred Astaire, e per di più lo facevo all’indietro e sui tacchi alti. (Ginger Rogers)

Sono una donna fenomenale. Sono una donna fenomenale: ecco cosa sono. (Maya Angelou)

Se le donne sono frivole è perché sono intelligenti a oltranza”. (Alda Merini)

Quando si scrive delle donne, bisogna intingere la penna nell’arcobaleno e asciugare la pagina con la polvere delle ali delle farfalle”. (Denis Diderot)

Gli uomini sono donne che non ce l’hanno fatta. (Groucho Marx)

Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché. (Maryon Pearson)

Un uomo può indossare ciò che vuole. Resterà sempre un accessorio della donna. (Coco Chanel)

Se gli uomini fossero belli e intelligenti, si chiamerebbero donne. (Audrey Hepburn)

Frasi per donne speciali

Le donne sono multitasking, riescono a fare più cose insieme, lavorano, si occupano dei bambini, prendono decisioni, alle volte anche molto difficili. Spesso però, perdono fiducia in se stesse e rischiano di avere un calo dell’autostima. Per far sapere quanto si stima una persona, qualche citazione e aforism per donne speciali.