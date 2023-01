Chiara Francini, co-conduttrice per una sera a Sanremo 2023: cosa ha fatto

Film, televisione, libri: Chiara Francini lavora da tantissimi anni ed è un’artista molto apprezzata. Fisicamente è stupenda: grazie a uno sguardo limpido e cristallino, di una bellezza che buca lo schermo e di un fascino senza tempo. Se poi vogliamo parlare del talento allora possono essere perfette, per sintetizzare la sua bravura, le parole usate da Amadeus quando l’ha annunciata come co-conduttrice della serata di venerdì 10 febbraio del Festival di Sanremo: “Francini è una bravissima attrice di teatro, cinema, fiction, una donna simpaticissima”, ha detto di lei. Cosa ha fatto nella sua carriera: i punti salienti.

Chiara Francini, cosa ha fatto nella sua carriera

Cinema, televisione, teatro: ma non solo. Chiara Francini è un vulcano: talentuosa, intelligente e bellissima. E prima di poterla ammirare nelle vesti di co-conduttrice di una delle serate di Sanremo (quella di venerdì 10 febbraio per essere precisi), ripercorriamo cosa ha fatto nel corso della sua carriera.

La prima parola da usare è tanto: infatti leggendo la biografia di Chiara Francini emerge subito il fatto che ha preso parte a numerosi progetti, dando prova di sapersi calare in contesti e ruoli diversi.

Nata a Campi Bisenzio (Firenze) nel 1979, ha iniziato dal teatro per poi approdare alla televisione e al cinema. In tv la si può ricordare, ad esempio, in Gente di mare 2 serie in cui ha interpretato il ruolo di Marzia Meniconi, in Tutti pazzi per amore 2, regista Riccardo Milani.

Poi al cinema, come dimenticarla ad esempio nella pellicola di Leonardo Pieraccioni Una moglie bellissima, oppure nel film di Spike Lee Miracolo a Sant’Anna. E poi, sempre sul grande schermo, Maschi contro femmine e Femmine contro maschi nel 2011, diretti da Fausto Brizzi.

Nel suo lungo curriculum non mancano i riconoscimenti come quello di attrice rivelazione dell’anno nel 2011: ovvero il Premio Guglielmo Biraghi al Festival Internazionale del Cinema di Venezia. Tra le altre pellicole, alle quali ha preso parte, si possono inoltre citare Amici miei – Come tutto ebbe inizio, regia di Neri Parenti, La peggior settimana della mia vita, regia di Alessandro Genovesi e Pazze di me, diretta da Fausto Brizzi. Tra gli ultimi lavori il film su Prime Video Tre sorelle, del regista Enrico Vanzina e come film tv Purché finisca bene – Una scomoda eredità, regia di Fabrizio Costa.

Chiara Francini, i lavori in televisione e non solo

Chira Francini è stata anche testimonial di brand importanti: come Dolce & Gabbana, inoltre è un’autrice apprezzata di romanzi (ha all’attivo quattro libri). E non manca la televisione nel suo lungo curriculum: infatti nel corso del tempo ha preso parte a numerosi programmi come Colorado, Domenica In, Love me gender e Drag Race Italia.

E ora è pronta al palco dell’Ariston dove salirà nelle vesti di co-conduttrice di Amadeus per la terza serata. Un gruppo ricco ed eterogeneo di donne capaci e di talento, infatti si divideranno le serate della kermesse: Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini (presente venerdì 10 febbraio). E lei stessa ha commentato la notizia con un breve video ricco di emozione, di gioia e di sorrisi per l’annuncio della sua presenza alla kermesse canora.