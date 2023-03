“Damiano David invaghito di un’altra”: il gesto con Giorgia Soleri

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Ci sono storie d’amore che sono sotto le (costanti) luci dei riflettori. E ce ne sono molte altre che, invece, non hanno la stessa cassa di risonanza mediatica; un po’ perché a volte i vip decidono di proteggere la propria intimità, prediligendo la strada della riservatezza. Tra i legami degli ultimi anni più indissolubili troviamo quello di Damiano David, frontman dei Måneskin, e Giorgia Soleri. Ma qualcosa oscura il cielo all’orizzonte (o forse no?).

Damiano David e Giorgia Soleri: la coppia è in crisi?

Stanno insieme da anni, ma il loro rapporto è uno dei più riservati: Damiano David e Giorgia Soleri hanno sempre protetto il legame, anche evitando di rispondere alle domande nel corso delle interviste e dichiarando solo il “necessario”. A mettere però in “dubbio” la coppia è una indiscrezione di Dagospia.

“Giorgia Soleri, Influencer, poetessa e fidanzata di Damiano David dei Måneskin, é nel cast di Pechino Express. Gira voce che il cantante nutra una forte simpatia per una collega molto più famosa dell’ingombrante fidanzata. Potrebbero esplodere due coppie…”, si legge sul portale di Roberto D’Agostino.

Non si hanno molte informazioni a riguardo: non si conosce, per esempio, l’identità della collega, anche se, in base alla dichiarazione, è certamente fidanzata. Tuttavia, a spegnere le voci è stato lo stesso Damiano, nel giro di poche ore. Una “reazione” che non è tardata ad arrivare, se così possiamo dire.

La “replica” di Damiano David e Giorgia Soleri

Solitamente, sui social, Damiano David e Giorgia Soleri non condividono molti post insieme. Per una scelta ben precisa: mescolare la vita privata alla vita lavorativa è sempre un rischio. E viversi lontani dalla telecamere è certamente la scelta migliore, soprattutto perché i Måneskin sono sulla cresta dell’onda: il loro successo in Europa e in America li ha resi leggendari nell’esportare il rock italiano.

Dopo l’indiscrezione di Dagospia, è arrivata tuttavia una foto, uno scatto condiviso da Damiano David sul suo profilo Instagram in una stories. Insieme a Giorgia Soleri su un aereo, ha scritto: “Abbiamo una donna francese accanto a noi che ci odia così tanto”. Il 13 marzo è prevista una tappa del tour Loud Kids World Tour a Parigi all’Accor Arena.

Giorgia Soleri, le parole d’amore per Damiano David

Nel corso dell’intervista rilasciata a Vanity Fair, la Soleri ha parlato (pochissimo) del fidanzato. Ha ammesso di essersi trasferita a Roma per amore, e che la vita insieme a una rockstar non è differente da quella di tante altre. “Come chiunque viva con una persona che ha realizzato il suo sogno, sono molto orgogliosa. Non dico altro”.

Negli ultimi mesi si è molto discusso anche di una frattura tra Damiano David e Victoria De Angelis (che non hanno brillato sul palco di Sanremo 2023), ma in ogni caso nulla è mai stato smentito o confermato. L’indiscrezione, invece, è durata pochissimo: Damiano e Giorgia sono insieme, più uniti che mai, come del resto lo sono sempre stati. Il frontman non le ha mai fatto mancare il suo sostegno e appoggio, per un amore vissuto lontano dalle luci dei riflettori.