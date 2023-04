Damiano dei Måneskin sbalordisce i fan: il drastico cambiamento

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Ancora una volta Damiano David, frontman dei Måneskin, ha lasciato tutti senza parole: l’artista, infatti, ha deciso di cambiare nuovamente il suo look, dopo essersi rasato i capelli. Un cambio provvisorio? Su Instagram, il cantante ha scritto: “Ready for my NSYNC era”. Capelli ancora rasati, ma non sono più neri, bensì biondi. Un drastico cambio di look rispetto agli anni passati.

Damiano David cambia look: la foto su Instagram

Il frontman dei Måneskin non ha mai nascosto il suo desiderio di cambiare. In questi ultimi anni, infatti, lo abbiamo visto con i capelli lunghi – iconici, a dir poco – e poi con i capelli corti, fino a quando non ha scelto di rasarli del tutto. E adesso li ha anche decolorati, optando per il biondo. Del resto, non è solo un cantante, ma è anche una fonte di ispirazione per il suo stile.

Un cambio di look, questo, inaspettato, ma non è il primo a scegliere di diventare biondo. Pensiamo per esempio a Fedez, che lo ha fatto per “assomigliare” di più ai suoi figli, una sorta di “attacco di gioventù”. Forse Damiano si è stancato del suo hair look, e ha scelto di renderlo più frizzante e brioso, a dir poco. E dobbiamo essere sincere: non sta poi nemmeno così male, nonostante le critiche di alcuni fan.

Ai Måneskin, lo abbiamo capito, piace assolutamente provocare. Sono maestri in questo: da Victoria De Angelis e il sostegno al “free the nipple” fino alla testa rasata di Ethan Torchio (un pesce d’aprile), sanno come essere al centro dell’attenzione. Sono giovani, inarrestabili. Contrariamente a Ethan, però, lo scatto di Damiano David condiviso nelle stories su Instagram non è un pesce d’aprile.

Perché Damiano David si è rasato i capelli

No, quella di Damiano David non è una “Fase Britney”, come aveva ipotizzato qualcuno. Dopo che si è rasato i capelli, infatti, in molti hanno cominciato a chiedersi il motivo. In realtà, David non ha avuto nessuna crisi improvvisa. Ha scelto di tagliare la sua chioma in previsione per l’album Rush!, che è stato pubblicato il 20 gennaio 2023 e che non ha convinto pienamente i critici.

Adesso, però, ci si chiede il motivo per cui ha scelto di diventare biondo: c’entra qualche altro progetto, oppure è semplicemente una scelta di stile? In ogni caso, è chiaro che non ha paura di cambiare: sì, come ha ammesso lui stesso, il suo nuovo look fa tanto anni ’90.

Le reazioni dei fan

“Sono l’unica a cui manca la sua lunga chioma?”, ha chiesto una fan. “Ma perché? Meglio all’inizio con il capello lungo. Bisogna omologarsi e seguire mode”. Qualcuno lo ha poi ricollegato ovviamente a Eminem. In modo simpatico, una utente si è chiesta: “Perché non è il primo di aprile?”, riferendosi allo scherzo organizzato da Ethan.

Diversi, però, i commenti di approvazione, e soprattutto i like: quasi mezzo milione per il nuovo look di Damiano David. Che, ad essere sincere, non ci dispiace affatto. Sperimentare un po’ è sempre un modo per mettersi alla prova, per rinnovarsi. E – ovviamente – per sbalordire.