Damiano dei Maneskin, vacanze d’amore con Giorgia Soleri: la foto su Instagram

È tempo di relax per Damiano David: il frontman dei Maneskin, tra una tappa e l’altra del tour della band, si sta concedendo una breve fuga d’amore con la fidanzata Giorgia Soleri. L’influencer ha infatti pubblicato una foto tra le sue storie di Instagram che ritrae il cantante durante una cena romantica, immortalando un momento di grande complicità.

Damiano David, vacanze d’amore con Giorgia Soleri

È arrivato il momento di concedersi una pausa anche per Damiano David, proprio come la collega Victoria, che in questi giorni sta trascorrendo delle giornate all’insegna del relax insieme alle sue amiche. Il cantante dei Maneskin è reduce dal successo del concerto al Circo Massimo, evento attesissimo dai fan italiani (e non solo) della band. Un vero e proprio trionfo quello nella loro città d’origine, Roma, che andava festeggiato con una vacanza speciale.

E così, nei giorni di relax tra una tappa e l’altra della tournée che vedrà i Maneskin impegnati sui palchi degli Stati Uniti e nei palazzetti di tutta Europa, Damiano ha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo da trascorrere con la sua fidanzata Giorgia Soleri. L’influencer ha infatti pubblicato uno scatto che immortala il suo compagno durante quella che ha tutta l’aria di essere una cena romantica.

Nella foto – pubblicata tra le storie di Instagram e poi prontamente ripubblicata dal cantante – la Soleri ha colto un momento di grande complicità, cogliendo l’espressione rilassata di Damiano che si apre in un dolcissimo sorriso. Non a caso, per accompagnare lo scatto, Giorgia ha scritto “Sorrisoni“, corredato da un cuoricino rosso.

Impossibile comprendere da un solo scatto dove si trova la coppia: solo qualche giorno fa l’influencer si trovava in Sicilia, per la precisione a Palermo, dove ha presentato il suo libro, la raccolta di poesie La signorina nessuno. È probabile quindi che il cantante l’abbia raggiunta sull’isola, o che invece abbiano deciso di concedersi una serata romantica a Roma, prima di riprendere entrambi i rispettivi impegni lavorativi.

Fonte: Instagram

Damiano David e Giorgia Soleri, un amore vissuto lontano dai riflettori

La storia pubblicata prima da Giorgia Soleri, e poi ricondivisa dal fidanzato Damiano, è una delle rare occasioni in cui la coppia condivide dei momenti speciali con i follower. Il cantante e l’influencer infatti hanno vissuto gran parte della loro storia d’amore lontana dai riflettori: è stato solo di recente – poco meno di un anno – che Damiano ha deciso di rendere pubblica la loro relazione. Il cantante e la modella hanno vissuto gran parte della loro storia a distanza, ma già da qualche tempo i due convivono a Roma.

Era stato proprio il frontman dei Maneskin a pubblicare uno scatto in cui abbracciava la Soleri. A corredo della foto, dolcissima, le parole “Dopo quattro anni si può dire o no?”, rivelando anche da quanto tempo stessero insieme. Da allora la coppia – sempre mantenendo un certo grado di riserbo sul loro amore – ha condiviso con i fan alcuni momenti della loro quotidianità, che attirano una certa curiosità vista la discrezione di entrambi.