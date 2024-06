Taylor Swift, l’attacco dei Foo Fighters: “Noi suoniamo dal vivo” e lei risponde

Fonte: Getty Images Taylor Swift

Che Taylor Swift sia in uno dei momenti più caldi e floridi della sua carriera è ormai cosa appurata. La cantante, impegnata da mesi nel suo The Eras Tour, continua a collezionare sold out in tutto il mondo, facendo cantare e ballare i suoi Swifties e accogliendo ai suoi concerti anche grandi volti dello spettacolo e non solo. Un successo meritato per molti, ma messo in dubbio da altri. È il caso di Dave Grohl, frontman dei Foo Fighters, che durante un concerto della band ha lanciato una frecciatina alla popstar.

Dave Grohl lancia una frecciatina a Taylor Swift

Che cos’hanno in comune Taylor Swift e i Foo Fighters? Sicuramente una data a Londra. La popstar e la rock band, infatti, si sono esibiti nella stessa serata nella capitale inglese, a pochi chilometri di distanza gli uni dall’altra. Due concerti grandiosi ma che, almeno secondo il frontman dei Foo Fighters, hanno una differenza sostanziale.

Dave Grohl, durante il concerto del suo gruppo al London Stadium, si è lasciato andare a un non così velato riferimento alla regina del pop: “Ve lo dico, se c’è qualcosa che volete evitare, è essere bersaglio dell’ira di Taylor Swift. È per questo motivo che ci piace chiamare il nostro tour The Errors Tour. Noi abbiamo avuto ben più di qualche era, e pure ben più di qualche errore. Solo un paio, eh. Ma è solo perché, a differenza di altri, suoniamo dal vivo. Cosa? Era solo un pensiero. A voi che siete qui piace il rock, crudo e suonato dal vivo, giusto? E allora siete nel posto giusto.”

Una battuta che ha inevitabilmente suscitato l’ilarità del pubblico in presenza e sui social, in cui il video del discorso di Grohl è subito diventato virale. Un’uscita che non è piaciuta ai tanti fan della popstar, che hanno subito commentato sostenendo la loro eroina. Nel frattempo, a qualche chilometro di distanza, Taylor stava intrattenendo i suoi fan a Wembley, nella seconda serata londinese del suo tour.

La risposta di Taylor Swift

Con una frecciatina così evidente e ben assestata, era impossibile che Taylor non trovasse il modo di dire la sua. Il giorno dopo le dichiarazioni dei Foo Fighters, la cantante ha animato Wembley per la terza serata del suo tour, lasciando però un piccolo spazio per rispondere all’accusa che gli era stata mossa la sera prima: “Ogni singolo membro della mia band e del mio team suonerà dal vivo per tre ore e mezzo per voi e se lo meritano. Lo stesso vale per gli artisti che saliranno sul palco con me.”

Fonte: IPA

Una risposta velata ma sicuramente in grado di arrivare dritta al punto quella di Taylor, che durante i suoi mesi di gran notorietà si deve essere ormai abituata alle costanti polemiche legate al suo personaggio. A inizio anno una di queste era arrivata proprio da Violet Grohl, figlia del frontman della rock band, che aveva condiviso sul suo account X un pensiero contro l’uso massiccio di transfer aerei per via dell’impatto sull’ambiente. Una critica condivisa anche dagli attivisti di Just Stop Oil, che qualche giorno fa avevano imbrattato alcuni jet.

Frecciatine a parte, Taylor può comunque contare sul sostegno di tanti Swifties, famosi e non. Nelle sue ultime date del Tour, infatti, tantissimi volti noti hanno manifestato la loro presenza e il loro amore per la sua discografia: dal principe William e i suoi figli passando per Paul McCartney fino a Tom Cruise, il talento musicale di Taylor piace davvero a tutti.