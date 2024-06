Tom Cruise perde il diploma della figlia Suri per il concerto di Taylor Swift

Fonte: Getty Images Tom Cruise

Importante traguardo per Suri, la figlia di Tom Cruise e Katie Holmes, che si è diplomata a New York. Accanto a lei, come sempre nei momenti importanti, c’era la madre, mentre mancava il padre, che è stato avvistato alla tappa londinese dell’Eras Tour di Taylor Swift. La ragazza, mentre si sta già preparando per iniziare gli studi in uno dei migliori college degli Stati Uniti, ha deciso di cambiare cognome, abbandonando quello del padre.

Suri si diploma: papà Tom Cruise è al concerto di Taylor Swift

Se esistesse il premio per il migliore padre dell’anno, questo non andrebbe certo a Tom Cruise. La figlia Suri si è diplomata e al suo fianco, come sempre, c’era la madre Katie Holmes. La giovane ha infatti concluso gli studi alla LaGuardia High School di New York, e per la cerimonia del suo diploma ha indossato un lungo abito bianco, mentre l’ex star di Dawson’s Creek si è presentata con un completo morbido color panna (davvero molto chic).

Assente, come ormai accade da tanti anni l’attore, che è stato fotografato alla tappa di Londra dell’Eras Tour di Taylor Swift – a cui hanno partecipato anche il principe William, la principessa Charlotte e il principe George – intento a ballare e divertirsi in compagnia del giocatore di football americano Travis Kelce.

Che i rapporti tra padre e figlia siano tesi non è certo un mistero: Suri ha infatti scelto di cambiare cognome, scegliendone uno nuovo per allontanarsi definitivamente dal padre. La ragazza aveva già utilizzato il suo nuovo cognome lo scorso maggio, quando aveva debuttato come attrice teatrale nel musical organizzato dal corso di teatro della sua scuola.

E lo stesso ha deciso di fare per il suo diploma, comparendo con il nome di Suri Noelle, adottando il secondo nome di Katie Holmes. Adesso per lei si apre un nuovo capitolo: si trasferirà a Pittsburgh, per iniziare gli studi alla Carnegie Mellon University, fra i migliori college degli Stati Uniti.

Suri e Tom Cruise sempre più lontani

È chiaro che il legame tra padre e figlia sia sempre più labile: oltre a non presenziare al diploma della figlia, Cruise non era neanche apparso alla sua festa di 18 anni, partecipando invece al party dei 50 anni di Victoria Beckham. Del resto, negli ultimi dieci anni, i rapporti tra Tom e Suri sono praticamente inesistenti.

“Katie ha protetto Suri ed è una mamma devota”, ha raccontato un insider a Page Six. “Provo a fare del mio meglio e mi ispiro all’educazione che i miei genitori hanno dato a me e ai miei fratelli», aveva rivelato tempo fa l’attrice. “Qualsiasi cosa io faccia è per lei”. Cruise continua a mantenere la figlia economicamente, tanto da pagare 400mila dollari all’anno per lei, ma da quando si è separato da Katie Holmes, Suri è praticamente uscita dalla sua vita.

“Lei non vuole fare affidamento su di lui per nulla”, aveva dichiarato una fonte vicina alla ragazza al Daily Mail, “se lui le telefonasse lei semplicemente non risponderebbe”.