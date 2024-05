Tom Cruise, la figlia Suri cambia cognome: sempre più distante dal padre

Fonte: Ansa Tom Cruise

La figlia di Tom Cruise è diventata grande: Suri ha infatti compiuto 18 anni e ha preso una decisione che molto lascia intendere del rapporto – decisamente teso – che ha con il padre. La giovane ha infatti scelto ufficialmente di cambiare cognome prendendo le distanze dall’attore, che l’ha praticamente abbandonata quasi dieci anni fa.

Suri Cruise cambia cognome: padre e figlia sono sempre più lontani

Suri Cruise ha iniziato la sua vita da maggiorenne prendendo una decisione importante: quella di cambiare cognome ed eliminare, almeno formalmente, il padre dalla sua esistenza. La giovane, figlia dell’attore Tom e dell’ex star di Dawson’s Creek Katie Holmes ha festeggiato i suoi 18 anni lo scorso aprile insieme alla madre a New York.

Del padre, che proprio in quei giorni si divertiva alla festa dei 50 anni di Victoria Beckham, nessuna traccia, così come è stato negli ultimi dieci anni. Per questo ha fatto una scelta che molto dice del suo rapporto con l’attore, influenzato certamente dalla turbolenta separazione dalla madre, complicata ancor di più dal legame tra Cruise e la Chiesa di Scientology.

La ragazza ha deciso di abbandonare l’ingombrante cognome del padre scegliendone uno nuovo, in modo da tranciare ogni rapporto star di Hollywood. Stando a quanto riporta Hello! Magazine il nuovo nome della giovane è un omaggio alla madre: si farà infatti chiamare Suri Noelle, adottando il secondo nome di Katie Holmes.

Suri debutta a teatro

Il nuovo cognome di Suri è apparso per la prima volta pubblicamente su dei manifesti di uno spettacolo dove la giovane ha debuttato come attrice teatrale nel musical organizzato dal corso di teatro della sua scuola, la prova finale prima di concludere gli studi superiori.

Davanti a sé la giovane ha un futuro brillante: sta facendo domanda nei college di tutto il mondo, è appassionata di moda, canta e sta cercando di dare spazio alle sue passioni. Di questo futuro però non fa parte papà Tom, che in questi ultimi dieci anni, ovvero da quando si è interrotta la relazione con Holmes, non ha avuto alcun rapporto con la figlia.

Stando alle ultime indiscrezioni pare che Tom si sia pentito di essersi perso il compleanno della figlia e che fosse pronto a riallacciare i rapporti con lei. Una fonte ha dichiarato a Heat poco dopo la festa: “Tom si sente in colpa per essersi perso così tanto della sua vita, ma insiste sul fatto che non ha completamente escluso Suri dalla sua vita, e che riceve aggiornamenti di tanto in tanto”. E pare anche che Tom abbia fatto un accordo per “permettere a lei e a sua madre di vivere la propria vita perché era quello che Katie voleva”.

Il gesto di Suri in ogni caso è chiaro: anche se Cruise continua a mantenere la figlia economicamente (lui paga 400mila dollari all’anno per la figlia, secondo gli accordi legali) per la ragazza lui non è una figura di riferimento. “Lei non vuole fare affidamento su di lui per nulla”, ha dichiarato una fonte al Daily Mail, “se lui le telefonasse lei semplicemente non risponderebbe”.