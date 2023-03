“Tom Cruise e la figlia Suri non si vedono da 10 anni”. Il gesto dell’attore

Fonte: IPA Tom Cruise, l'attore pare non abbia rapporti con la figlia Suri da 10 anni

L’ultima volta che si sarebbero visti risale al 2013: stiamo parlando di Tom Cruise e della figlia Suri, nata dal matrimonio con Katie Holmes. Da bambina ormai è diventata una giovane ragazza di 17 anni che presto andrà al college. E, a quanto pare, l’attore e la figlia non avrebbero rapporti da dieci anni. Ora però lui dovrà intervenire, come ha sempre fatto, per il suo mantenimento nella futura scuola. Sembra inoltre che la sua prima scelta formativa renderebbe molto felice la mamma attrice, anche se non si starebbe preparando a seguire la strada dei suoi genitori.

Tom Cruise, da quando non ha più rapporti con la figlia Suri

Dal 2013 non hanno più fatto apparizioni pubbliche insieme: Tom Cruise e la figlia Suri, nata dalla relazione con Katie Holmes, non avrebbero più rapporti da allora. A dirlo al DailyMail alcune fonti che hanno spiegato anche come si sta preparando al college e cosa farà suo padre per lei.

La fine del matrimonio tra Tom Cruise e Katie Holmes è datata 2012 e pare che la rottura all’epoca fosse avvenuta anche a causa della religione del’attore, ovvero Scientology, a cui la ex moglie non aveva voluto aderire. Dal 2013 poi, quindi un anno dopo la separazione, l’attore e Suri non si sarebbero più visti e l’affidamento è andato in via esclusiva proprio all’attrice. Conti alla mano sarebbero dieci anni di lontananza.

La ex coppia hollywoodiana è stata sposata per cinque anni e Suri aveva la stessa età quando hanno deciso di dirsi addio. Ora sta per compiere 17 anni ed è il momento di scegliere il college.

Il DailyMail ha citato una fonte vicina all’attrice per spiegare che: “Suri sta facendo domanda nelle scuole di tutto il mondo”. Poi ha aggiunto che la mamma: “Vuole davvero che rimanga a New York così possono stare insieme. Katie è molto orgogliosa di lei ma è anche estremamente iperprotettiva”. Inoltre ha aggiunto che l’attrice si sente “sopraffatta” dall’idea che Suri vada al college.

A quanto pare Suri ha una predilezione per la moda e, tra le opzioni, ci sarebbe una scuola specializzata proprio in questo. Lei e la mamma sono due icone di stile e spesso i paparazzi le immortalano insieme con look che lasciano il segno.

Tom Cruise, cosa fa per la figlia Suri

Nonostante Tom Cruise, in base a quanto dichiarato dalla fonte al DailyMail, non abbia rapporti con la figlia Suri continua a pagarle tutte le spese. E lo farà anche con quelle del college. In base ai documenti del divorzio, citati dal sito di news britannico, lui paga 400mila dollari all’anno per la figlia. E lo farà fino al compimento della maggiore età (italiana). Oltre a questo si occupa di spese mediche, dentistiche, assicurative, scolastiche, universitarie e altre spese extracurriculari.

“Tom – ha concluso la fonte chiamata in causa dal DailyMail – ha sempre mantenuto le sue responsabilità quando si tratta di obblighi finanziari nei confronti di Katie e Suri”.

L’attore, che di recente ha preso parte a Top Gun: Maverick, ha anche altri due figli: Isabella Jane (nata nel 1992) e Connor Anthony (classe 1995) che aveva adottato insieme alla seconda moglie Nicole Kidman, con la quale è stato sposato dal 1990 al 2001.