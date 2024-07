Fonte: Getty Images Taylor Swift

La città di Milano è pronta ad accogliere Taylor Swift, che sarà in concerto a San Siro tra pochissimi giorni. Il 13 e il 14 luglio, infatti, la star mondiale si esibirà nel capoluogo lombardo e le sue fan non vedono l’ora di poter assistere dal vivo al concerto della loro beniamina. Da settimane alcune di loro si sono già accampate davanti allo stadio, per riuscire ad assicurarsi un posto in prima fila, anche se già hanno acquistato da tempo i biglietti della manifestazione, andati sold out in pochissimo tempo.

Proprio per quanto riguarda i ticket d’ingresso al concerto, il Codacons ha deciso di presentare un esposto all’Antitrust e alla Procura. Secondo l’associazione a tutela dei consumatori i biglietti avrebbero aggiunto dei costi vertiginosi online.

Concerto di Taylor Swift, la denuncia del Codacons

I biglietti per il prossimo concerto di Taylor Swift sono andati sold out poco dopo il loro posizionamento sul mercato. Ma alcuni siti online starebbero ancora vendendo dei ticket per le due tappe milanesi della stella americana della musica. I prezzi dei biglietti d’ingresso, però, avrebbero raggiunto dei costi improponibili, tanto da spingere il Codacons a intervenire: “Con l’avvinarsi dei due concerti di Taylor Swift del 13 e 14 luglio allo stadio San Siro di Milano stanno comparendo sul web biglietti per accedere all’evento venduti a prezzi stratosferici che possono arrivare a superare i 13mila euro”.

Secondo quanto riportato dall’associazione a tutela dei consumatori, alcuni ticket del concerto sarebbero arrivati alla stratosferica quotazione di 13mila euro: “Mentre sui canali ufficiali le vendite sono già chiuse da tempo avendo i due concerti registrato il sold out, sui siti di secondary ticketing e sulle piattaforme di compravendita tra privati sono comparsi biglietti proposti al pubblico a prezzi esorbitanti. Ad esempio per la data del 14 luglio un sito vende oggi una coppia di biglietti (non acquistabili separatamente) alla modica cifra di 13.334 euro. Un’altra piattaforma, per il concerto del 13 luglio, arriva a chiedere 4.677 euro a singolo biglietto”.

Il Codacons ha svelato che a vendere i biglietti a cifre altissime sono anche dei privati cittadini: “Ma sono anche privati cittadini a mettere in vendita ticket a tariffe stellari: ad esempio sulla nota piattaforma Ebay si trovano oggi biglietti per le date del 13 o 14 luglio a cifre che raggiungono i 3.000 euro”.

Concerto di Taylor Swift, la decisione del Codacons

L’attesa per i due concerti milanesi di Taylor Swift è sempre più alta e alcune fan affezionatissime della cantante, hanno già organizzato delle liste di accesso allo stadio San Siro. Ma le speculazioni che stanno avvenendo online sui biglietti dell’evento canoro hanno allertato il Codacons che ha deciso d’intervenire: “Presenterà domani un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica di Milano”.

L’associazione a difesa dei consumatori ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinta a intervenire sulla faccenda: “Ancora una volta assistiamo ad una ignobile speculazione che sfrutta la forte domanda di biglietti per i concerti dell’artista americana per realizzare un illegittimo arricchimento. Per questo presenteremo domani un esposto ad Antitrust e Procura chiedendo non solo di indagare i responsabili per il possibile reato di aggiotaggio, ma anche di sequestrare e oscurare le pagine web dove vengono venduti biglietti a prezzi fuori mercato”.