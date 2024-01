Ascolti tv del 25 gennaio: Doc – Nelle tue mani 3 sconvolge tutti

Su Rai 1 Luca Argentero è sconvolto dai ricordi in "Doc- Nelle tue mani 3", mentre in "Terra Amara" su Canale 5 volano milioni

Fonte: IPA Luca Argentero in "Doc - Nelle tue mani 3", ascolti tv del 25 gennaio 2024

La serata del giovedì su Rai 1 è dedicata a Doc – Nelle tue mani 3. Il 25 gennaio in prima serata Luca Argentero torna con la terza puntata dell’amatissima serie e si scontra con Terra Amara, in onda su Canale 5.

Matilde Gioli e Luca Argentero tengono col fiato sospeso. Andrea (Luca Argentero) è infatti sconvolto dai ricordi e fatica a credere a quello che la sua memoria gli suggerisce. Dopo le ultime scoperte le poche certezze di Doc crollano e cerca il sostegno di Giulia (Matilde Gioli) ma anche lei è molto confusa.

Nell’ultima puntata, andata in onda su Canale 5, invece c’è in ballo una grossa somma di denaro. Infatti, Betul rivela a Fikret che Hakan vuole donare 20 milioni di dollari a Zuleyha senza pretendere nulla in cambio.

Intanto, gli appuntamenti fissi del giovedì vedono Paolo Del Debbio su Rete 4 con Dritto e Rovescio e su Rai 3 Geppi Cucciari ospita a Splendida Cornice Massimo Ghini e Alessio Boni.

Prima serata, ascolti tv del 25 gennaio: Doc – Nelle tue mani 3 trionfa

Su Rai 1 Doc – Nelle tue mani 3 incolla al piccolo schermo 5.177.000 spettatori pari al 27.5% mentre su Canale 5 Terra Amara piace a 2.948.000 spettatori con uno share del 15.5%; su Rete 4 Dritto e Rovescio raggiunge 938.000 spettatori (6.3%), su Rai 3 Splendida cornice interessa a 808.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia 1 Non-Stop appassiona 995.000 spettatori con uno share del 5%. Su Rai 2 Bad Boys for life 520.000 spettatori pari al 2.7%. Su La7 Piazzapulita interessa 869.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 Quelle Brave Ragazze piace 398.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove Nove Comedy Club – Maurizio Battista in “Do You Remember Me?” raduna 495.000 spettatori con il 2.5%.

Access Prime Time, dati del 25 gennaio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene spettatori (); Affari Tuoi interessa a spettatori pari al %; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge spettatori con uno share del %. Su Rai 2 Tg2 Post interessa spettatori con il % mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene spettatori (); Un posto al sole piace a spettatori ().

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a spettatori con il %, Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato .000 spettatori con il % di share. Su La7 Otto e mezzo fa registrare spettatori (). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica raccoglie spettatori con il . Su Tv8 100% Italia intrattiene spettatori con il .

Il preserale, dati del 25 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al %, mentre L’Eredità ha conquistato .000 spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto .000 spettatori (%), mentre Avanti un Altro! ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su (), Castle raccoglie spettatori con il Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge spettatori con il . Blob segna spettatori con il % e Via dei Matti n°0 raggiunge spettatori con il %.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge spettatori con il , C.S.I. Miami si porta sugli spettatori (). Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a spettatori (). Su La7 Padre Brown è visto da spettatori (). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene spettatori con il . Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di spettatori con il .

Dalle 10 tutti i dati degli ascolti tv del 25 gennaio 2024