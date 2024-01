Ascolti tv dell’11 gennaio: Doc – Nelle tue mani 3 si scontra con Terra Amara

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Luca Argentero torna su Rai 1 con "Doc - Nelle tue mani 3": ascolti tv dell'11 gennaio 2024

Serata di fiction quella di giovedì 11 gennaio. Su Rai 1 va in onda la prima puntata di Doc – Nelle tue mani 3 con Luca Argentero e Matilde Gioli, mentre su Canale 5 ritorna l’appuntamento con la serie turca, Terra Amara.

Nella terza stagione di Doc – Nelle tue mani, che vede l’ingresso di tre nuovi personaggi, la sfida più difficile per il dottor Fanti è quella di affrontare un passato diverso da quello che gli hanno raccontato. Ma non solo, indossato di nuovo il camice, Doc deve affrontare il suo primo giorno da primario. Nuove responsabilità da gestire senza mettere in secondo piano i pazienti, nonostante le pressioni della nuova direttrice amministrativa, che minaccia di chiudere il reparto.

Passando da Rai 1 a Canale 5, ci ritroviamo nelle atmosfere di Terra Amara dove al centro della puntata c’è la fine sospetta di uno di Ali Rahmet Fekeli, interpretato da Kerem Alışık: la sua morte è dovuta a un problema di salute o dietro al fatto si nasconde qualcosa d’altro?

In alternativa su Rai 2 c’è il film Cena con delitto, mentre su Italia 1 scendono in campo Juventus e Frosinone per la Coppa Italia.

Prima serata, ascolti tv dell’11 gennaio

Su Rai 1 Doc – Nelle tue mani 3 incolla al piccolo schermo spettatori pari al di share mentre su Canale 5 Terra Amara piace a spettatori pari al di share; su Rete 4 Dritto e Rovescio raggiunge spettatori con di share, su Rai 3 L’accusa interessa a spettatori con il. Su Italia 1 la partita di Coppa Italia Juventus-Frosinone appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 Cena con delitto ottiene spettatori con il Su La7 interessa spettatori con il Su Tv8 Quelle Brave Ragazze 2 piace a spettatori con il. Sul Nove Giacobazzi – Noi mille volti e una bugia registra

Access Prime Time, dati dell’ 11 gennaio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene spettatori (); Affari Tuoi interessa a spettatori pari al %; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge spettatori con uno share del %. Su Rai 2 Tg2 Post interessa spettatori con il % mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene spettatori (); Un posto al sole piace a spettatori ().

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a spettatori con il %, Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato .000 spettatori con il % di share. Su La7 Otto e mezzo fa registrare spettatori (). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica raccoglie spettatori con il . Su Tv8 100% Italia intrattiene spettatori con il .

Il preserale, dati dell’11 gennaio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al %, mentre L’Eredità ha conquistato .000 spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto .000 spettatori (%), mentre Avanti un Altro! ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su (), Castle raccoglie spettatori con il Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge spettatori con il . Blob segna spettatori con il % e Via dei Matti n°0 raggiunge spettatori con il %.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge spettatori con il , C.S.I. Miami si porta sugli spettatori (). Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a spettatori (). Su La7 Missione Pianeta raduna è visto da spettatori (). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene spettatori con il . Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di spettatori con il .

