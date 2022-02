Luca Argentero, papà dolcissimo con la figlia Nina Speranza: la foto più bella

Cristina Marino, luna di miele in bikini con Luca Argentero

Ci sono delle immagini destinate a restare per sempre nell’album dei ricordi più belli. In genere sono quelle da cui traspare un’emozione, oppure sono legate a un momento importante, di quelli indimenticabili. Luca Argentero ne ha condiviso una con i suoi follower su Instagram, uno scatto prezioso, soprattutto perché cattura un momento speciale tra lui e la piccola Nina Speranza. E sono foto rare perché la coppia formata da Argentero e Cristina Marino è molto riservata, soprattutto per quanto riguarda la sfera privata e la loro primogenita nata a maggio del 2020.

Luca Argentero, lo scatto più bello

Una foto in bianco e nero, scattata al mare, infatti sullo sfondo si vedono gli scogli e la distesa marina. Nell’immagine sono ritratti Luca Argentero, papà premuroso e dolcissimo, che tiene in braccio Nina Speranza. I due si stanno scambiando un bacio dolcissimo, di quelli colmi d’amore. A celare il volto di entrambi il cappello indossato dall’attore, mentre la piccola stringe tra le braccia la sua bambola.

Quella condivisa da Argentero è una foto che parla d’amore, come lui stesso ha voluto raccontare nella didascalia che accompagna l’immagine: “A love story”. Ma è anche una di quelle immagini normali, perché potrebbe averla scattata qualsiasi genitore. Di quella normalità, però, fatta di sentimenti e amore profondo.

Tra i commenti spicca quello di Cristina Marino, che ha scritto: “Immenso amore”, accompagnandolo a tantissimi cuori. Perché è vero, quel sentimento, così potente e unico, riesce a superare l’obiettivo e i social e ad arrivare anche a noi. Tantissimi i like e i commenti per un’immagine che riempie il cuore di affetto.

Luca Argentero e Cristina Marino, scatti di famiglia

È un periodo molto intenso per la coppia. Dal punto di vista lavorativo sono molto impegnati entrambi, proprio per questo sono reduci da una romantica vacanza di famiglia alle Maldive. Giornate dedicate allo stare insieme, al mare e al relax che hanno condiviso sui rispettivi account social.

Scatti di famiglia che ci hanno fatto sognare e mostrato un pizzico di quel profondo affetto che li lega. Non sono mancati anche messaggi importanti, che ci hanno fatto emozionare con la semplicità e la naturalezza dei sentimenti veri. Come quello che Cristina Marino ha dedicato a marito e figlia, un pensiero che ci mostra il significato della parola amore.

È stato, però, anche un periodo difficile per la coppia, colpita da un lutto doloroso. Di recente è mancato il papà di Cristina Marino, ragione per cui è saltata la presenza dell’attore di Doc – nelle tue mani a Sanremo 2022. Argentero, infatti, sarebbe dovuto salire sul palco dell’Ariston in qualità di ospite durante una delle serate, ma ha rinunciato per stare vicino alla moglie.

È stata lei, poi, a raccontare il suo dolore su Instagram, svelando di aver perso l’amato papà al quale ha dedicato parole di profondo affetto e gratitudine, condividendo uno scatto che li ritrae insieme in un giorno speciale: quello delle nozze con Argentero. Un amore, quello tra i due attori, solido e profondo. Talmente speciale da far battere il cuore a tutti i fan.